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Кто входит в средний класс в России? Не факт, что это вы: разбор

Важны разные факторы — от размера зарплаты до образования

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Под средний класс в России попадает от 5 до 70% населения. Разрозненность объясняется разными критериями определения

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Про бедных сейчас говорят много, им выделяют денежную помощь. С богатыми у них огромная пропасть. Между ними, по идее, должен находиться средний класс. Но кого можно отнести к нему у нас в стране? Об этом с экспертами поговорили наши тюменские коллеги из 72.RU.

Средний класс — кто это?

У экспертов разное понимание, кого относить к среднему классу. Есть разные определения, критерии и толкования. В целом это уровень жизни, который позволяет удовлетворить потребности, но без излишеств.

В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук, объясняет, какие существуют методики отнесения к среднему классу. Первый подход — самый популярный — на основе материального благосостояния: возможность купить квартиру или автомобиль (можно в кредит), получить образование (без займов), возможность путешествовать. Учитывает доходы и расходы домохозяйств.

Второй — ресурсный подход. В этом случае делается акцент на социальные группы. Разработчик этого подхода — социолог Энтони Гидденс — отмечает, что есть старый средний класс — предприниматели и так далее — и новые — менеджеры, высококвалифицированные специалисты, люди свободных профессий.

Третий — субъективный взгляд: кто себя таковым считает — самоидентификация.

Также существуют комбинированные подходы.

В монографии социологического центра РАН приводят такие критерии по доходам. Посмотрите, к какой группе относитесь вы

В монографии социологического центра РАН приводят такие критерии по доходам. Посмотрите, к какой группе относитесь вы

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Половина россиян проведут отпуск дома

— На мой взгляд, самый верный подход — качественный. Пусть материальный — наличие определенного набора имущества возможностей. Тот человек, который может купить жилье, характерное для региона и страны, наличие автомобиля или возможность его купить, доступ к медицинским и образовательным услугам. Это основные качества. Некоторые добавляют возможность путешествовать за границу, — рассуждает Селянин.

Например, по данным ВЦИОМ, только 29% россиян имеют загранпаспорта. Помимо этого, согласно исследованию социологов, 51% россиян проведут отпуск дома, 29% — на даче. Что касается накоплений, то у более половины жителей страны нет сбережений. С возможностью купить квартиру тоже трудности — недавно директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что без ипотеки жилье могут купить 5% россиян, с ипотекой — 10%.

По этим требованиям можно понять, что к среднем классу относится домохозяйство, где на одного человека приходится 23 квадрата. При этом количество комнат должно быть равно числу членов семьи

По этим требованиям можно понять, что к среднем классу относится домохозяйство, где на одного человека приходится 23 квадрата. При этом количество комнат должно быть равно числу членов семьи

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Средний класс определяется не только по уровню доходов, но и по параметрам жилья

Средний класс определяется не только по уровню доходов, но и по параметрам жилья

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По самым оптимистическим оценкам, Селянин относит к среднему классу 7–10% россиян, который могут себя назвать средним классом, с доходом в 150–200 тысяч рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.

В зависимости от региона меняется численность среднего класса. По данным РИА Рейтинг, самый большой процент таких людей проживает на Ямале — 46,6% — доля семей, которая относится к среднему классу. Следом идут Магаданская область (37,1%), Чукотский автономный округ (33,1%) и Югра (28,5%). Юг Тюменской области — на 15-м месте с 15,8%. В исследовании РИА Рейтинг опирался только на доходы — находятся на уровне, позволяющем иметь жилье, автомобиль, осуществлять поездки в отпуск и формировать накопления. В большинстве регионов одинокому человеку хватит зарплаты в 90 тысяч рублей, а в семье — по 70 тысяч рублей на каждого.

Так сделали вывод, что 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу.

Обсуждения среднего класса стали неактуальны

В развитых странах доля среднего класса составляет 45–55% населения, говорит корреспонденту 72.RU экономист Евгений Гонтмахер. Туда входят представители малого и среднего бизнеса — не только владельцы, но и работники — бюджетники — врачи, учителя, военные, чиновники. В России, отмечает он, ситуация не такая. Бюджетники в своей массе не входят в средний класс. Только их верхняя часть — директор школы, главный врач больницы и так далее. Кто занят в малом и среднем бизнесе по найму, не попадают из-за низких зарплат.

— В результате получается, что эта вся неполнота социальной структуры в России в сравнении с неким шаблоном, который есть в развитых странах, приводит к тому, что у нас средний класс, по разным оценкам, от 10 до 20%. Эта цифра стабильна уже 15–20 лет. Не растет, потому что не растет экономика, — объясняет собеседник.

Он говорит, что есть отдельный успешный сектор — нефтегазовая отрасль, с точки зрения экономики, доходов, зарплат, но не очень большой по занятости — там работает немного людей.

Остальная экономика, продолжает рассуждения Гонтмахер, довольно архаична: маленькие зарплаты, нет инвестиций, плохой бизнес-климат. А экономическая модель с 2000-х годов, когда цены на нефть и газ взлетели, не меняется — законсервировалась.

— У нас нельзя заработать приличную зарплату. Несмотря на то, что ты хочешь работать, не отлыниваешь от работы. Потому что у тебя не хватает квалификации, на предприятии плохой менеджмент или оборудование. В результате получается не конкурентный продукт, который дает низкую заработную зарплату, несмотря на то, что люди работают, стараются. У нас в некоторых регионах зарплата 20 тысяч рублей считается хорошей. Возьмите Курган, 30 тысяч рублей — это приличная зарплата. А если получаете 100 тысяч, то вообще миллионер. В России, к сожалению, таких регионов большинство. Это связано с экономическим развитием. Где в Курганской области можно получать хорошую зарплату? При этом вы не топ-менеджер или владелец предприятия, а вы, условно говоря, инженер или менеджер среднего звена. Вы идете на 30–40–50 тысяч рублей, — говорит экономист.

Гонтмахер констатирует, что обсуждения среднего класса стали неактуальны.

— Когда-то в начале двухтысячных тема была актуальна. Владимир Путин об этом говорил, потом Медведев, когда стал президентом. Был замысел делать реформы. Они ведь делаются для какой-то цели. А цель — повышение благосостояние народа и формирование среднего класса. Массированный средний класс — это индикатор, что у тебя с благосостоянием всё идет в правильном направлении. Когда речь шла про реформы, когда был экономический рост, об этом говорили даже на высоком уровне. Сейчас это неактуально. Я бы сказал, из речей руководителей это выпало. Говорят о бедных, пенсионерах, семьях с детьми, — объясняет экономист.

Эксперт прогнозирует, что доля среднего класса законсервируется в той нише, которая есть сейчас, — 10–20%. А если экономика будет стагнировать, то может уменьшиться.

В России вот уже десять лет существенно не растут реальные располагаемые доходы. Это те деньги, которые остаются на руках после обязательных платежей. Почему так происходит, читайте в нашем разборе с экономистами.

Выше мы упоминали минимальный размер оплаты труда. Он влияет на различные выплаты. В развитых странах всё иначе. В России он «беспрецедентно мал».

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