Кто входит в средний класс в России? Не факт, что это вы: разбор

Второй — ресурсный подход. В этом случае делается акцент на социальные группы. Разработчик этого подхода — социолог Энтони Гидденс — отмечает, что есть старый средний класс — предприниматели и так далее — и новые — менеджеры, высококвалифицированные специалисты, люди свободных профессий.

Третий — субъективный взгляд: кто себя таковым считает — самоидентификация.

Также существуют комбинированные подходы.