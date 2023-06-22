Пособия по уходу за детьми будут платить по-новому: мамам разрешат работать, а выплаты вырастут (но не у всех)

Что за пособие?

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначают тому, кто берёт соответствующий отпуск — это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка и другие ближайшие родственники. Сумма пособия зависит от дохода того, кто берёт отпуск: 40% средней зарплаты за последние два года, но не более 33 281 рубля. Выплаты прекращаются, когда ребенку исполняется полтора года или ранее, если ухаживающий возвращается к работе.



В этом году власти анонсировали два изменения. Одно касается суммы пособия, второе — отмены выплат при выходе на работу.