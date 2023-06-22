Пособия по уходу за детьми будут платить по-новому: мамам разрешат работать, а выплаты вырастут (но не у всех)

В течение нескольких лет в России меняют механизмы поддержки семей с детьми — сначала вводили новые выплаты, потом придумывали для них новые правила, потом всё это оптимизировали и объединяли в универсальное пособие. Теперь власти взялись за обновление выплаты, которая существует давно — пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Разбираемся, каких изменений ждать родителям в ближайшем будущем.
Что за пособие?
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначают тому, кто берёт соответствующий отпуск — это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка и другие ближайшие родственники. Сумма пособия зависит от дохода того, кто берёт отпуск: 40% средней зарплаты за последние два года, но не более
В этом году власти анонсировали два изменения. Одно касается суммы пособия, второе — отмены выплат при выходе на работу.
Работающим разрешат получать пособие
По действующим правилам пособие по уходу за ребенком до полутора лет платят только в том случае, если человек, взявший соответствующий отпуск, обычно это мама, сидит дома или работает неполный день. Во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин предложил это изменить: платить пособие в течение всего периода, на который оно назначено, даже если мама (или другой ухаживающий за ребенком родственник) досрочно вышел на работу.
— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой <...>, — заявил президент на ПМЭФ 16 июня. — Поэтому предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Минтруд уже подготовил соответствующие изменения в законы: документы опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно предложенным поправкам, выплаты сохранят не только если получатель пособия выйдет из отпуска по уходу за ребенком, но и в том случае, если временно устроится на другую работу. При этом гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной.
Если проект закона будет одобрен и своевременно принят Госдумой, новые правила будут действовать уже с 1 января 2024 года.
Кому и сколько будут платить
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2025 году пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится более чем в полтора раза. В июне глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что расти пособие будет уже в 2024 году. Правда, речь идет о максимальных выплатах.
— В этом году максимальная сумма пособий по уходу за ребенком до полутора лет составляет 33 тысячи рублей, в следующем году она вырастет до 49 тысяч, а в 2025-м — превысит 66 тысяч рублей в месяц, — сообщил глава министерства.
Формула пособия при этом остается прежней: 40% средней зарплаты за предыдущие два года. То есть получать 66 тысяч рублей в месяц смогут люди со средней зарплатой более 165 тысяч рублей. По данным Росстата, в первом квартале 2023 года средняя зарплата в России составила
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком сейчас составляет 8591 рубль 47 копеек. Последний раз его индексировали в феврале 2023 года.