10 экономических обещаний Путина: главные заявления президента на ПМЭФ

Итоги года: коротко

Инфляция в России близка к историческому минимуму — 2,9%. Безработица уже минимальная за всю историю современной России — 3,3%. Из за черты бедности в 2022 году вышло 1,7 млн человек. Реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Растет ипотека и кредитование.



Россия слезает с нефтяной иглы. Рост ненефтегазовых доходов составил в январе-мае 9,1%, что «заметно выше прогнозов».

Госфинансы в целом сбалансированы, есть «небольшой дефицит», но он связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Это осознанный шаг, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. И на укрепление обороны и безопасности потребовались дополнительные средства, но это себя оправдывает.