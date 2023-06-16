10 экономических обещаний Путина: главные заявления президента на ПМЭФ

Владимир Путин 16 мая выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где подвел экономические итоги последних полутора лет, рассказал о планах на будущее и дал ряд поручений. По словам президента, наиболее трудным для бизнеса стал второй квартал 2022 года, но выбранная государством стратегия сработала. Мы собрали основные заявления Владимира Путина о том, что государство сделало уже и что планирует делать дальше с экономикой и бизнесом.
Итоги года: коротко
Инфляция в России близка к историческому минимуму — 2,9%. Безработица уже минимальная за всю историю современной России — 3,3%. Из за черты бедности в 2022 году вышло 1,7 млн человек. Реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Растет ипотека и кредитование.
Россия слезает с нефтяной иглы. Рост ненефтегазовых доходов составил в январе-мае 9,1%, что «заметно выше прогнозов».
Госфинансы в целом сбалансированы, есть «небольшой дефицит», но он связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Это осознанный шаг, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. И на укрепление обороны и безопасности потребовались дополнительные средства, но это себя оправдывает.
— Мы выбрали путь расширения свободного предпринимательства и поступили абсолютно правильно, — заявил Путин. — Главным результатом стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с нашего рынка. Мы никогда не выгоняли никого, у каждого из партнеров было право выбора. Но под многими иностранными брендами продается продукция, которая выпускается на наших мощностях. По сути, это была российская продукция, только под иностранным брендом.
Западные компании пустят обратно, но учтут их поведение
Президент заявил, что сейчас чаще и чаще говорят, что западные компании хотят вернуться, в то же время ходят разговоры о том, чтобы не пускать их назад. Россия желающих пустит, но особенности их поведения учтет.
— Те, кто у нас остался работать из иностранных компаний, — мы их считаем отечественными производителями. И будем с ними работать так же, как со своими, — пообещал Путин.
Амнистия для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, действующим в период моратория, и закрыть полностью этот вопрос, «чтобы не было возможности притягивать к ответственности задним числом».
МРОТ повысят
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%. Это будет выше темпов инфляции и роста зарплат в стране, а также позитивно отразится на доходах россиян.
Механизм зонтичных поручительств продлят
Президент предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года. «Зонтичные поручительства» — это упрощенная модель гарантийной поддержки, ее может использовать бизнес, если для получения кредита не хватает залога. Для бизнеса это бесплатно, сумма поручительства — до 1 млрд рублей.
«Резиновые статьи» для бизнеса уберут
Больше 10 лет не менялись пороги Путин считает, что пороги крупного и особо крупного ущерба нужно повысить минимум в два раза — они не менялись больше 10 лет. Это коснется статьи о нарушении авторских прав и экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы.
— Нужно <...> в том числе ликвидировать так называемые размытые формулировки в нормативной базе и так называемые резиновые статьи, — сказал президент.
Безопасный бизнес перестанут проверять
Путин заявил, что, если бизнес не связан с рисками для сотрудников и причинением вреда человеку, его не должны проверять вообще — ни планово, ни внепланово, достаточно лишь профилактических мероприятий. Там где проверки остаются — они должны проводиться только профильными ведомствами, без участия силовых структур.
Активы вернут
Путин попросил правительство ускорить возвращение активов, которые принадлежат россиянам, но оформлены на иностранные компании, в российскую юрисдикцию.
— Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тем случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо не предусмотрен в их законодательстве, — сказал президент.
Цены будут сдерживать
проработка каждого из предложений является задачей правительства. А показателем успеха в данной ситуации является индекс инфляции.
— Сдерживание цен сегодня — задача не только ЦБ, но и оценка работы правительства. Для этого важно повышать эффективность и отдачу от государственных расходов, — заявил Путин.
Будут строить больше гостиниц и курортов
Президент предложил выделить 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц, чтобы больше людей смогли познакомиться «с уникальной природой и культурой нашей страны». Также он предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и включить в нее строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и курортов.
ВВП вырастет
Внутренний валовый продукт, по словам Путина, растет и будет расти.
— Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более 1%, — заявил президент. — Я согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, а может даже под 2%.