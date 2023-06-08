«Кто-то убежал, кого-то призвали». Как спецоперация повлияла на рынок труда и изменила наши зарплаты

Впрочем, по словам финансового аналитика Николая Кульбаки, в этой ситуации всё не так однозначно.



— Мы не можем говорить о том, как изменилась ситуация в других секторах на рынке труда. Ясно видно, что сократилось поступление в бюджет от налога на прибыль. Это означает, что прибыльность у компаний стала меньше, доходы у людей тоже упали, — отметил Кульбака.