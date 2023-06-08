«Кто-то убежал, кого-то призвали». Как спецоперация повлияла на рынок труда и изменила наши зарплаты

За два года доля довольных своей зарплатой россиян выросла на
Как отметили специалисты в сфере финансов, у части россиян действительно за это время повысились доходы. В этот список попали в том числе айтишники и высококвалифицированные специалисты.
— Первое — у безработных либо у людей с небольшими доходами с переходом к военным видам деятельности благосостояние выросло. Второе — ВПК (Военно-промышленный комплекс. — Прим. ред.) и смежные производства ищут персонал, ищут профессионалов, — сказал MSK1.RU директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Впрочем, по словам финансового аналитика Николая Кульбаки, в этой ситуации всё не так однозначно.
— Мы не можем говорить о том, как изменилась ситуация в других секторах на рынке труда. Ясно видно, что сократилось поступление в бюджет от налога на прибыль. Это означает, что прибыльность у компаний стала меньше, доходы у людей тоже упали, — отметил Кульбака.
Оба экономиста отмечают, что Росстат не может анализировать зарплаты в огромной части российской экономики, затрагивая лишь крупный бизнес и госпредприятия. В итоге оценить изменения объективно попросту невозможно. Подобная ситуация и с социологическими опросами.
— Как только мы начинаем оперировать данными опросов, мы попадаем в очередную ловушку. С каждым годом, особенно после начала СВО, количество людей, отвечающих на вопросы, резко сократилось. У нас нет точной хорошей выборки. И мы не можем говорить о том, что это отражает мнение людей, — дополнил Кульбака.
Выводы экономистов подтверждает и основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По его словам, людей на рынке труда стало меньше, а спрос на них остался прежним.
— Главное здесь — даже не СВО, а демографическая яма. Плюс то, что довольно большое количество людей еще до мобилизации ушло на службу по контракту — за нее предлагаются весьма существенные деньги. Людей не хватает и в промышленности, оборонном секторе, зарплаты подросли весьма существенно для некоторых категорий, — сказал MSK1.RU Захаров.
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Впрочем, как отметил эксперт, не хватает в России даже мигрантов.
— До трети производящего населения — это гастарбайтеры. Эти потоки тоже уже во многом исчерпаны — кто хотел, те уже приехали, — заключил Захаров.
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