Когда теперь вырастут пенсии? Мы узнали в Госдуме, ждать ли повторную индексацию в 2023 году

В России законом установлена обязательная индексация для страховых пенсий 1 января, для социальных пенсий — 1 апреля. Работающим пенсионерам не индексируют пенсию, но 1 августа происходит перерасчет пенсии в соответствии со стажем (но не более, чем на 3 балла).



В 2022 году о внеплановом повышении пенсий заговорили еще в марте. Тогда после начала специальной военной операции на территории Украины инфляция выросла за месяц в два раза и в марте составила 16,69% — мировое сообщество отреагировало на начало спецоперации санкциями, выросли курсы валют и цены. После мартовского заявления прошло еще два месяца, и только в конце мая стало известно, что пенсии в июне вырастут на 10%.

