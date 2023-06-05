Когда теперь вырастут пенсии? Мы узнали в Госдуме, ждать ли повторную индексацию в 2023 году

Летом 2022 года правительство провело повторную индексацию пенсий и пособий — впервые за долгое время пенсии выросли второй раз за год. Тогда о том, что пенсии и прожиточный минимум будут внепланово повышены на 10%, Владимир Путин заявил в конце мая, в этом году он аналогичных заявлений пока не делал. Тем не менее мы решили разобраться: можно ли рассчитывать на повторную индексацию пенсий и пособий в 2023 году?
В России законом установлена обязательная индексация для страховых пенсий 1 января, для социальных пенсий — 1 апреля. Работающим пенсионерам не индексируют пенсию, но 1 августа происходит перерасчет пенсии в соответствии со стажем (но не более, чем на 3 балла).
В 2022 году о внеплановом повышении пенсий заговорили еще в марте. Тогда после начала специальной военной операции на территории Украины инфляция выросла за месяц в два раза и в марте составила 16,69% — мировое сообщество отреагировало на начало спецоперации санкциями, выросли курсы валют и цены. После мартовского заявления прошло еще два месяца, и только в конце мая стало известно, что пенсии в июне вырастут на 10%.
— В прошлом году инфляция была очень сильная — упал курс национальной валюты очень сильно, экономику лихорадило, рынок труда лихорадило, — объясняет председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Когда всё это устоялось, успокоилось, тогда проиндексировали исходя из того индекса инфляции, который на тот момент был зафиксирован. Сейчас ситуация не могу сказать, что хорошая: проблемы в экономике всё равно есть, но, по крайней мере, есть некая стабильность и нет таких резких скачков.
По данным Центробанка, в марте текущего года инфляция составила 3,51%, в апреле снизилась до 2,3%. Это меньше даже допандемийных показателей. А проведение индексаций — как плановых, так и внеочередных — напрямую связано с инфляцией.
Например, после повторной летней индексации в 2022 году плановая зимняя оказалась меньше, чем годом ранее. Страховые пенсии неработающих пенсионеров, например, в 2023 году проиндексировали всего на 4,8%, в то время как в январе 2022 года рост составил 8,6%. В правительстве это объяснили тем, что все эти суммы уже выросли летом и по итогам года индексация выходит выше инфляции, а значит достаточной.
— У правительства есть установленное законом временное право, которым они могут воспользоваться в зависимости от экономической ситуации, от уровня инфляции, доиндексацию, что они и делали в прошлом году, — говорит Ярослав Нилов. — Будет ли правительство в этом году делать повторную индексацию? На данный момент я предпосылок не вижу — не вижу, чтобы правительство готовило индексацию исходя из того, что происходит. Но ситуация может очень быстро измениться и правительство может воспользоваться таким правом, проиндексировав не только пенсию, но и МРОТ, и прожиточный минимум, и другие социальные выплаты.
По плану, ближайшая индексация пенсий ожидается в январе 2024 года, уровень индексации в правительстве пока не называли. Известно, что рост минимального размера оплаты труда в 2024 году запланирован на уровне 18,5%, однако этот показатель связан с прямым поручением президента — во время послания российского президента Федеральному собранию Путин предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%. Речь в этом выступлении шла именно о росте МРОТ, пенсии в этом контексте не упоминались.