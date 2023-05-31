Детское пособие придет в другие даты. Публикуем расписание

Выплата из средств материнского капитала с июня будет приходить пятого числа каждого месяца — так же, за предыдущий. Ее назначают по желанию родителей на детей до трех лет, и условия для оформления попроще — ни комплексная оценка нуждаемости, ни правило нулевого дохода (когда обязательно нужно что-то зарабатывать, иначе в пособии откажут) здесь не учитываются. И сама планка дохода выше: выплату назначают тем, у кого доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — то есть 28 750 рублей. Пособие при этом не дифференцируется в зависимости от доходов семьи, всегда платится в размере детского прожиточного минимума. Правда, на него можно потратить весь или почти весь материнский капитал.

