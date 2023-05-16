Водка и пиво — подешевели, а поездка в Беларусь взлетела: как за месяц изменились цены в Новосибирской области

В Новосибирской области подешевела водка, пиво и селедка, а цены на поездки в Беларусь резко выросли. Новосибирсктат поделился свежими цифрами.
— В апреле 2023 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с мартом 2023 года выросли на 0,3%, в том числе цены на непродовольственные товары увеличились на 0,2%, услуги — на 1,3%, цены на продовольственные товары снизились на 0,2%, — привели цифры в Новосибирскстате.
Среди круп подешевела гречка — на 6,9%, овсянка — на 2,3%, а горох подорожал на 1,8%. Молоко подорожало на 1,3%. Черный пакетированный чай подешевел на 9,1%, пельмени — на 5,4%.
— На 1,4–3,8% подешевели рыбное филе, оливковое масло, овощные консервы для детского питания, кексы, рулеты, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, водка, натуральный кофе в зернах и молотый, соленая сельдь, пиво, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, маргарин, — перечислили в ведомстве.
Жевательные резинки подорожали на 8,1%, какао — на 5,9%, сосиски — на 4,5%. Из овощей и фруктов стала на 14,6% дороже свекла и на 14,4% лимоны, репчатый лук — на 7%.
Начался строительный сезон, поэтому растут цены на стройматериалы. Кирпич — на 6%, тарированный цемент — на 3,1%, металлочерепица — на 3%.
— В группе услуг более всего повысились цены на услуги пассажирского транспорта. Полет в салоне экономического класса самолета стал дороже на 35,8%, проезд в плацкартном вагоне фирменного и нефирменного поездов — на 18,7%, в купейном вагоне фирменного поезда — на 15,7%. Одновременно подешевела аренда автомобиля на 1,8%, — отметили в Новосибирскстате.
Подорожала на 14,9% поездка в Беларусь, а в ОАЭ стало съездить дешевле на 6,5%.
В апреле Казахстан ужесточил контроль за реэкспортом техники в Россию — эксперты разошлись во мнении, как это может повлиять на рынок.