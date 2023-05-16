Водка и пиво — подешевели, а поездка в Беларусь взлетела: как за месяц изменились цены в Новосибирской области

Среди круп подешевела гречка — на 6,9%, овсянка — на 2,3%, а горох подорожал на 1,8%. Молоко подорожало на 1,3%. Черный пакетированный чай подешевел на 9,1%, пельмени — на 5,4%.

— На 1,4–3,8% подешевели рыбное филе, оливковое масло, овощные консервы для детского питания, кексы, рулеты, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, водка, натуральный кофе в зернах и молотый, соленая сельдь, пиво, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, маргарин, — перечислили в ведомстве.