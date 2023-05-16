Без суда и с пенсией: как узнать, что государство вам не доплатило, и вернуть деньги

Зачем нужен новый закон

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по вопросу начисления пенсий люди часто обращаются не только в суды, но и к депутатам различных уровней. Хотя законом предусмотрено, что пенсионер может обратиться в вышестоящий пенсионный орган, жалобы в ранее действующий Пенсионный фонд не приносили ожидаемых результатов, а предусмотренная законом бесплатная юридическая помощь де-факто не оказывалась.



— В большинстве случаев граждане вынуждены обращаться в суд, так как это более эффективный способ защиты пенсионных прав, что влечет дополнительные финансовые траты, связанные с судебными расходами, и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды, — утверждают авторы законопроекта.

