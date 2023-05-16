Без суда и с пенсией: как узнать, что государство вам не доплатило, и вернуть деньги

Размер пенсии зачастую становится предметом не только регулярных сетований пенсионеров в личных беседах, но и судебных разбирательств с Социальным фондом (до 2023 года — Пенсионным фондом). Причем в большинстве случаев пенсионер оказывается прав — на сторону получателя пенсии суд встает в 82% случаев. Такие данные представили депутаты, которые 15 мая внесли в Госдуму законопроект с поправками, которые должны упростить пенсионные споры. Мы изучили документ и поговорили с юристом по трудовому праву, чтобы разобраться, поможет ли пенсионерам законопроект и как проверить, правильно ли вам платят сейчас.
Зачем нужен новый закон
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по вопросу начисления пенсий люди часто обращаются не только в суды, но и к депутатам различных уровней. Хотя законом предусмотрено, что пенсионер может обратиться в вышестоящий пенсионный орган, жалобы в ранее действующий Пенсионный фонд не приносили ожидаемых результатов, а предусмотренная законом бесплатная юридическая помощь де-факто не оказывалась.
— В большинстве случаев граждане вынуждены обращаться в суд, так как это более эффективный способ защиты пенсионных прав, что влечет дополнительные финансовые траты, связанные с судебными расходами, и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды, — утверждают авторы законопроекта.
Что предлагают депутаты
Документ, предлагающий поправки в пенсионное законодательство, предлагает создать специализированные комиссии по рассмотрению жалоб граждан при территориальных органах Социального фонда, который сейчас отвечает за начисление пенсий. Прежде этим занимался Пенсионный фонд, но в 2023 году после объединения с Фондом социального страхования он получил другое название.
Согласно документу, в состав такой комиссии должны входить представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, территориальных представительств общественных организаций пенсионеров, сотрудники прокуратуры, аппарата регионального уполномоченного по правам человека. Причем трудиться они должны безвозмездно, зарплаты не предполагается.
— Мне кажется, такие комиссии хороши даже не на этапе спора, а на этапе проверки начисления пенсии, — говорит юрист юридической компании Benefactum Наталья Поторочина. — Сейчас, когда люди обращаются в Социальный фонд, чтобы им дали разъяснения о начислениях и проверили, всё ли правильно начислено, это делают рядовые сотрудники фонда, которые не всегда обладают узконаправленными знаниями и компетенциями. Если это будут специальные комиссии — думаю, это будет эффективно. Но что касается использования их как органа, рассматривающего споры, то, мне кажется, заменить суды они могут не во всех случаях.
Как сейчас доказать, что вам не доплачивают
Пенсия состоит из фиксированной выплаты, которая ежегодно устанавливается законодательно, в 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки, для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены надбавки. Размер второй части пенсии зависит от зарплаты человека и трудового стажа, она рассчитывается на основе пенсионных коэффициентов, или, как их еще называют, баллов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2023 году — 123 рубля 77 копеек. Количество пенсионных коэффициентов зависит от того, какая заработная плата была у человека и сколько за него уплачивали работодатели взносов.
— Это посчитать самостоятельно достаточно сложно, но эти сведения можно запросить на «Госуслугах», — говорит юрист юридической компании Benefactum Наталья Поторочина. — Даже если вы еще не вышли на пенсию — вы можете заказать справку о состоянии начислений на лицевом счете и примерно посчитать, сколько у вас была бы пенсия, если бы вы вышли на нее прямо сейчас. Стоимость пенсионного коэффициента умножается на количество пенсионных коэффициентов, и к этой сумме прибавляется фиксированная выплата.
Если кажется, что это просто какая-то техническая ошибка, то первым шагом будет обратиться в территориальное отделение Социального фонда и написать заявление о предоставлении разъяснений. Соцфонд должен объяснить, как у них получилась вот эта сумма, которую вам платят каждый месяц. Если это какая-то техническая ошибка, то ее исправят, и этим ваши действия и ограничатся.
— Но чаще вопрос о том, почему такая маленькая пенсия, встает, когда проблемы намного глубже, — объясняет юрист. — Если обращение не решает проблему, придется запрашивать мотивированные разъяснения по поводу назначенной пенсии, чтобы посмотреть, какие периоды стажа вам учли при назначении пенсии. Может выясниться, что какой-то период стажа вам просто не учли, и пенсию, соответственно, насчитали меньше. В этом случае можно обратиться с жалобой в тот же Социальный фонд, но к вышестоящему руководству. И придется искать документы, подтверждающие, что в этот период вы действительно работали.
Подтвердить ваш стаж может трудовая книжка, информация из архивов работодателя, справки (сложности могут возникать, если организация ликвидирована). Юрист говорит, что также используются свидетельские показания, но это уже при обращении в суд.
То есть алгоритм такой: вы запрашиваете на «Госуслугах» свой индивидуальный пенсионный коэффициент, рассчитываете по нему свою пенсию, и если кажется, что что-то не так — обращаетесь в Социальный фонд и пишете заявление, чтобы вам предоставили мотивированное разъяснение. Дальше, если вы видите, что в стаже что-то не учтено или учтено неправильно, то вы приносите в Соцфонд подтверждающие документы. Если документы не удовлетворяют Социальный фонд или документов нет, но есть показания свидетелей (например, бывших коллег) — можно обратиться в суд.
— Вопрос о том, что учитывать в этом случае при расчете пенсии, а что нет, часто неоднозначный, но разобраться можно только в судебном порядке, — говорит Наталья Поторочина. — Были случаи, когда место работы подтверждено, но Социальный фонд, ранее Пенсионный фонд, отказывали, потому что у них нет данных о том, что организация платила взносы за сотрудника. Но в большинстве случаев суд встает на сторону пенсионера.
Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, но прежде его должны рассмотреть в трех чтениях депутаты Госдумы, согласовать Совет Федерации и подписать президент. Сколько времени это займет, пока сказать сложно — документ только внесли в Госдуму и еще даже не назначено первое чтение. Пока же последнее изменение в пенсионном законодательстве, которое вступило в силу — это перевод на доставку пенсий наличкой силами «Почты России». Прежде функцию частично брали на себя частные компании, которые менялись в зависимости от региона, однако теперь их такого права лишили. Также в мае некоторые пенсионеры получили дополнительную выплату ко Дню Победы.