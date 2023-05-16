Дефицит федерального бюджета уже превысил годовой план: чего ждать россиянам

Доходы упали, но всё хорошо

Доходы федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составили 7,78 триллиона рублей, что на 22% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Расходы составили 11,2 триллиона рублей, превысив прошлогодние на 26%. Дефицит федерального бюджета достиг 3,42 триллиона рублей и превысил запланированный на этот год показатель — 2,9 триллиона рублей. Такую предварительную оценку исполнения бюджета за первые четыре месяца этого года дал Минфин России.

При этом релиз ведомства насыщен массой оговорок, убеждающих читателя, что всё идет по плану. «Динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствуют о постепенной нормализации исполнения федерального бюджета <...> и в целом соответствует параметрам закона о бюджете», — указано в первом же предложении.

