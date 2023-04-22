Власти ожидают «плавное ослабление рубля». Сколько будет стоить доллар к концу 2023 года?

Российские власти недавно спрогнозировали средний курс рубля в
Что такое средний курс, сколько он будет и почему ожидают плавное ослабление рубля?
По мнению Михаила Шульгина, начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», оценки среднего курса Минэкономразвития выглядят несколько оптимистично. По его предположению, скорее они похожи не на прогноз, а на отражение ожиданий в том случае, если ситуация будет развиваться в будущем по относительно оптимистичному сценарию. Средний курс, по «грубым предварительным оценкам», Шульгин прогнозирует в диапазоне
Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка Синара, называет оценку Минэкономразвития реалистичной. Она учитывает временное ослабление курса в первом квартале
По словам Антона Табаха, главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА», при сложившемся уровне цен и объемов экспорта и импорта и действующих ограничений на капитальные операции оценки Минэка достаточно правдоподобны. Будет ли он таким, зависит от динамики цен и наличия или отсутствия новых санкционных ограничений или контрмер. В агентстве оценивают средний курс в
В понедельник курс на бирже был 82 рубля, но это в моменте, а средний рассчитывается по дневным котировкам за весь 2023 год, отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Поэтому величина меньше.
Зельцер говорит, что курс в моменте вообще мало что значит, отражая скорее сентимент участников на определенные события, и он может завтра или через месяц быть совершенно иным. Поэтому оценивается средний курс за период, который позволяет сгладить восприятие краткосрочной волатильности. Исходя из прогноза в
— Реальный курс отличается от номинального на величину инфляции: то, сколько фактических товаров и услуг можно купить на рубль. И с учетом возросшего импорта в страну ослабление рубля сейчас может привести к некоторому ускорению темпа роста цен в экономике — эффект так называемой импортируемой инфляции. Прогноз плавного ослабления рубля можно интерпретировать как некоторое укрепление инвалют в следующие годы, а номинальный курс — это и есть рыночная котировка, и значит, министерство не исключает, что средний курс доллара по году в 2023 году будет ниже, чем в 2024 году, то есть доллар после
Сколько будет стоить доллар в конце года?
Шульгин прогнозирует курс к декабрю 80–85 рублей за доллар. Исходит он из сложившейся в первой половине 2023 года ситуации и если ее аппроксимировать на вторую половину года. Однако добавляет, что, если всё-таки предположить более высокие цены на нефть и увеличение объема предложения валюты во второй половине года, курс должен вернуться в диапазон
При других сценариях эксперт прогнозирует курс на конец года выше
— Как объяснила эту ситуацию глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на прошлой неделе в Госдуме, заметная часть той валюты, которую российские компании и граждане держат за рубежом, обслуживает параллельный импорт и внешнеэкономические операции. По грубым оценкам, более половины экспортной валютной выручки не приходит конвертироваться в рубли на Мосбиржу. Поэтому мы не исключаем, что экспортные доходы России вырастут во второй половине года, и даже рассчитываем на это. Но пока это не предполагает, что объемы предложения валюты на рынке возрастут. Не исключено, что просто больше валюты будет оставаться вне российского контура, — подытоживает Михаил Шульгин из «Открытие Инвестиции».
В «БКС Мир инвестиций» исходят из того, что в текущем курсе на бирже слишком много эмоций — рубль неоправданно дешев. Там ждут укрепления рубля. Михаил Зельцер прогнозирует, что ближайшие недели доллар может вернуться под 80 рублей, к началу второго полугодия — ход в сторону
— Мы считаем, что курс рубля прошел наихудшую точку в первом квартале и во второй половине
Экономисты не раз отмечали, что курс рубля является одним из факторов, которые влияют на цены в магазинах. Недавно рассказывали, что подорожает из-за падения национальной валюты.