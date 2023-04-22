СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняДиректора бастующего лицея могут уволить
Все новости
Все новости

Власти ожидают «плавное ослабление рубля». Сколько будет стоить доллар к концу 2023 года?

Эксперты спрогнозировали, как будет колебаться цена американской валюты

2 972

В Минэкономразвития ожидают среднегодовой курс доллара в районе 76,5 рубля. Эксперты оценили прогноз и дали свой

Поделиться

Российские власти недавно спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году. По их предположению, он будет находиться на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем ситуация лучше не станет. В Министерстве экономического развития прогнозируют «плавное номинальное ослабление рубля». Что это значит, сколько будет стоить доллар в конце года? Наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили об этом с экспертами.

Что такое средний курс, сколько он будет и почему ожидают плавное ослабление рубля?

Средний курс доллара эксперты прогнозируют в районе <nobr class="_">75 рублей</nobr> и выше

Средний курс доллара эксперты прогнозируют в районе 75 рублей и выше

Поделиться

По мнению Михаила Шульгина, начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», оценки среднего курса Минэкономразвития выглядят несколько оптимистично. По его предположению, скорее они похожи не на прогноз, а на отражение ожиданий в том случае, если ситуация будет развиваться в будущем по относительно оптимистичному сценарию. Средний курс, по «грубым предварительным оценкам», Шульгин прогнозирует в диапазоне 78–80 рублей за доллар.

Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка Синара, называет оценку Минэкономразвития реалистичной. Она учитывает временное ослабление курса в первом квартале 2023 года и возврат к уровню 75 рублей во втором полугодии. Основа прогноза — рост цен на нефть и стабилизация спроса на валюту со стороны бизнеса, выкупающего долю нерезидентов.

По словам Антона Табаха, главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА», при сложившемся уровне цен и объемов экспорта и импорта и действующих ограничений на капитальные операции оценки Минэка достаточно правдоподобны. Будет ли он таким, зависит от динамики цен и наличия или отсутствия новых санкционных ограничений или контрмер. В агентстве оценивают средний курс в 75 рублей — «и с очень широкими колебаниями в разные стороны».

Прогноз плавного ослабления рубля можно интерпретировать как некоторое укрепление иностранной валюты в следующие годы, отмечает один из опрошенных экспертов

Прогноз плавного ослабления рубля можно интерпретировать как некоторое укрепление иностранной валюты в следующие годы, отмечает один из опрошенных экспертов

Поделиться

В понедельник курс на бирже был 82 рубля, но это в моменте, а средний рассчитывается по дневным котировкам за весь 2023 год, отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Поэтому величина меньше.

Зельцер говорит, что курс в моменте вообще мало что значит, отражая скорее сентимент участников на определенные события, и он может завтра или через месяц быть совершенно иным. Поэтому оценивается средний курс за период, который позволяет сгладить восприятие краткосрочной волатильности. Исходя из прогноза в 76,5 рубля и текущего среднего курса в 74,2 рубля, по мнению эксперта, оценки министерства вполне достижимы.

— Реальный курс отличается от номинального на величину инфляции: то, сколько фактических товаров и услуг можно купить на рубль. И с учетом возросшего импорта в страну ослабление рубля сейчас может привести к некоторому ускорению темпа роста цен в экономике — эффект так называемой импортируемой инфляции. Прогноз плавного ослабления рубля можно интерпретировать как некоторое укрепление инвалют в следующие годы, а номинальный курс — это и есть рыночная котировка, и значит, министерство не исключает, что средний курс доллара по году в 2023 году будет ниже, чем в 2024 году, то есть доллар после 76,5 рубля еще подрастет. Но, как нам видится, не сейчас, — рассуждает Михаил Зельцер.

Сколько будет стоить доллар в конце года?

Шульгин прогнозирует курс к декабрю 80–85 рублей за доллар. Исходит он из сложившейся в первой половине 2023 года ситуации и если ее аппроксимировать на вторую половину года. Однако добавляет, что, если всё-таки предположить более высокие цены на нефть и увеличение объема предложения валюты во второй половине года, курс должен вернуться в диапазон 75–80 рублей и вполне может завершить декабрь где-то между 78 и 80 рублями за единицу валюты США. По словам эксперта, это должно отразить то, что спрос импортеров на валюты не становится больше, чем сейчас, а предложение валюты экспортерами повышается. При условии что не увидим никаких новых геополитических шоков.

Эксперты дали прогноз, сколько будет стоить доллар в конце года. Никто из них не назвал величину <nobr class="_">100 рублей</nobr>

Эксперты дали прогноз, сколько будет стоить доллар в конце года. Никто из них не назвал величину 100 рублей

Поделиться

При других сценариях эксперт прогнозирует курс на конец года выше 80 рублей. Он называет его не базовым, но подразумевает относительно высокую вероятность. Шульгин объясняет, что реализованное к настоящему моменту ослабление валютных ограничений приводит к тому, что объемы предложения экспортной выручки сократились не только потому, что упали цены на нефть и выросли дисконты между Urals и Brent.

— Как объяснила эту ситуацию глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на прошлой неделе в Госдуме, заметная часть той валюты, которую российские компании и граждане держат за рубежом, обслуживает параллельный импорт и внешнеэкономические операции. По грубым оценкам, более половины экспортной валютной выручки не приходит конвертироваться в рубли на Мосбиржу. Поэтому мы не исключаем, что экспортные доходы России вырастут во второй половине года, и даже рассчитываем на это. Но пока это не предполагает, что объемы предложения валюты на рынке возрастут. Не исключено, что просто больше валюты будет оставаться вне российского контура, — подытоживает Михаил Шульгин из «Открытие Инвестиции».

Суммируя сказанное, можно предположить, что курс доллара будет в районе <nobr class="_">75–80 рублей</nobr>

Суммируя сказанное, можно предположить, что курс доллара будет в районе 75–80 рублей

Поделиться

В «БКС Мир инвестиций» исходят из того, что в текущем курсе на бирже слишком много эмоций — рубль неоправданно дешев. Там ждут укрепления рубля. Михаил Зельцер прогнозирует, что ближайшие недели доллар может вернуться под 80 рублей, к началу второго полугодия — ход в сторону 75 рублей, а по году курс будет скорее ближе к 70 рублям, чем к 80.

— Мы считаем, что курс рубля прошел наихудшую точку в первом квартале и во второй половине 2023 года будет дорожать к доллару США на фоне подъема цен на нефть, экспорта и снижения спроса на валюту со стороны бизнеса. Ожидаем диапазон 70–75 в конце года, — дал прогноз Сергей Коныгин из банка Синара.

Экономисты не раз отмечали, что курс рубля является одним из факторов, которые влияют на цены в магазинах. Недавно рассказывали, что подорожает из-за падения национальной валюты.

По теме

ДеньгиДолларРубльЭкономика
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter