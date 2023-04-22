Власти ожидают «плавное ослабление рубля». Сколько будет стоить доллар к концу 2023 года?

Зельцер говорит, что курс в моменте вообще мало что значит, отражая скорее сентимент участников на определенные события, и он может завтра или через месяц быть совершенно иным. Поэтому оценивается средний курс за период, который позволяет сгладить восприятие краткосрочной волатильности. Исходя из прогноза в 76,5 рубля и текущего среднего курса в 74,2 рубля , по мнению эксперта, оценки министерства вполне достижимы.



— Реальный курс отличается от номинального на величину инфляции: то, сколько фактических товаров и услуг можно купить на рубль. И с учетом возросшего импорта в страну ослабление рубля сейчас может привести к некоторому ускорению темпа роста цен в экономике — эффект так называемой импортируемой инфляции. Прогноз плавного ослабления рубля можно интерпретировать как некоторое укрепление инвалют в следующие годы, а номинальный курс — это и есть рыночная котировка, и значит, министерство не исключает, что средний курс доллара по году в 2023 году будет ниже, чем в 2024 году, то есть доллар после 76,5 рубля еще подрастет. Но, как нам видится, не сейчас, — рассуждает Михаил Зельцер.

