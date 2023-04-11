С голоду не помрем? Что подорожает в магазинах из-за падения рубля

На прошлой неделе курсы доллара и евро достигли таких отметок, каких не было с апреля прошлого года, — 83 рубля и 91 рубль соответственно. Всего за неделю с 31 марта доллар прибавил 5,8 рубля, а евро вырос на 6,6 рубля. Экономисты не раз отмечали, что курс рубля — один из важных факторов, влияющих на цены в продуктовых магазинах. Как же тогда изменятся цены после такого падения рубля?
Ослабление рубля отражается на обычных россиянах в первую очередь тем, что начинают дорожать импортные товары. Об этом неоднократно говорил экономист Константин Селянин, который отмечал, что импортные товары составляют от 40 до 50% потребительской корзины. Товары из-за рубежа сейчас поступают в Россию двумя путями: параллельным импортом и непосредственно из дружественных стран (фрукты, овощи, сладости, бытовая химия).
— Импорт хоть и переориентировался на Китай, Белоруссию и Турцию, но расчеты всё равно идут в валюте. Да и тот же юань всё равно привязан к движениям доллара, — объяснил Константин Селянин. — Раз импорт растет, неважно, какой он — параллельный, в рупиях, в юанях, в долларах — платить придется через удорожание импортных товаров, что повлечет виток инфляции. На практике это выглядит так: если раньше вы тратили 2000 рублей на продукты, теперь будете тратить 2300–2400, процентов на 10–20 поднимутся цены. В условиях, когда доходы не растут, даже Росстат это признал, народ будет беднеть. Товары будут дороже, а доходы не изменятся: придется сокращать потребление, переходить на менее качественные и более дешевые продукты. Это означает, что будем жить хуже и беднее.
Впрочем, некоторые эксперты говорят о том, что на продовольственных товарах падение рубля сказываться не будет.
— На нашей потребительской корзине снижение курса рубля будет сказываться, потому что она на 40% состоит из импорта. На продовольствии, кстати, не так ощутимо. Там у нас почти полностью идет импортозамещение, поэтому с голоду не помрем. А в остальном нам надо приготовиться к тому, что цены будут расти, — считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.
Экономист Леонид Холод объяснял подорожание импортных продуктов не только ослаблением курса рубля, но и проблемами с логистикой.
— Это вопрос курса [рубля], который в ближайшее время укрепляться не будет, а также логистики и платежных затруднений, вызванных не первичными санкциями, а страхом вторичных. Сами товары никто санкционировать не собирался, но есть проблемы с их логистикой и с расчетами, — рассказал Леонид Холод.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Также эксперт уточнил, что свой «план по росту» в прошлом году выполнили бакалейные товары, поэтому рост цен на крупы, сахар, яйца и муку ожидается незначительным. Играет свою роль и то, что на эти продукты пока нет ажиотажных волн спроса. Могут вырасти цены на мясо, но, по мнению экспертов, рост будет незначительным, поскольку отечественные производители покрывают все необходимые потребности. При этом и у отечественных производителей есть зависимость от поставок оборудования, комплектующих и сырья из-за рубежа: если они подорожают из-за роста курса валют, это отразится и на конечной стоимости продукции.
Подорожание товаров будет зависеть и от того, как сработает система сдержек и противовесов. Здесь действуют сразу несколько участников: Минфин, для которого крепкий доллар важен тем, что увеличивает экспортную выручку от продажи энергоресурсов; Центробанк, который должен держать инфляцию на низком уровне; обычные люди, у которых из-за укрепления доллара усиливаются инфляционные ожидания, из-за чего они могут совершать необдуманные действия с валютой.
— Насколько долго это будет продолжаться, зависит от Центробанка и общей экономической ситуации, потому что пока есть инфляция, продукты будут дорожать, и как бы это ни было, по экономическим законам они будут дорожать сильнее, чем общая инфляция, — объяснил Леонид Холод.
По словам экономиста, повышение цен на продукты обусловлено еще двумя причинами: региональными условиями и исследованием рынка.
— У торговцев всегда есть желание поднять цену, а у покупателя есть право соответствующим образом отреагировать на это желание. Например, праздничные дни продавцы используют как повод прощупать ситуацию и поднять цену. Если есть возможность не опускать ее после праздников, то потом так и делают, но если магазины от этого больше не посещают, приходится устраивать акции и распродажи. Это как будто подарок для покупателей, но на самом деле хитрый в психологическом плане вариант — он не приучает к тому, что акционная цена на самом деле и есть настоящая цена на товар, — подытожил Леонид Холод.
Ранее экономисты подробно рассказывали о том, с чем связано неуклонное ослабление рубля в этом году и чего от этого стоит ожидать. Тем временем, пока россияне обсуждают подорожание продуктов, в Госдуме об ассортименте магазинов говорят немного под другим углом — депутаты готовят поправки в закон, который обяжет торговые сети продавать больше отечественных и меньше импортных товаров.