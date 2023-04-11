С голоду не помрем? Что подорожает в магазинах из-за падения рубля

Впрочем, некоторые эксперты говорят о том, что на продовольственных товарах падение рубля сказываться не будет.

— На нашей потребительской корзине снижение курса рубля будет сказываться, потому что она на 40% состоит из импорта. На продовольствии, кстати, не так ощутимо. Там у нас почти полностью идет импортозамещение, поэтому с голоду не помрем. А в остальном нам надо приготовиться к тому, что цены будут расти, — считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.

