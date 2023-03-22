«Придется меньше есть и покупать дешевые товары»: экономисты — о том, чем нам грозит падение рубля

Алексей Фёдоров отметил, что если бы аналогичная 2008–2009 годам ситуация произошла сейчас, то цены на нефть упали бы до 40 долларов за баррель, а это спровоцировало бы возврат российской валюты к уровням февраля-марта прошлого года (100–110 рублей за доллар).

— Но и без этого обвала нефтяных котировок достаточно их 13-процентного снижения с начала недели, чтобы курс рубля снизился до диапазона 79–84 за доллар, — пояснил эксперт. — С учетом временного лага между снижением цен на нефть и влиянием этих изменений на курс валют ослабление рубля, вероятно, начнется лишь в начале апреля. К этому моменту в России завершится период налоговых выплат с пиком 27 марта, который предполагает крупные конверсионные операции наших экспортеров, и тогда рубль останется без защиты.