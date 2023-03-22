«Придется меньше есть и покупать дешевые товары»: экономисты — о том, чем нам грозит падение рубля

Падение рубля продолжается с самого начала года, хоть и идет не очень высокими темпами. Курс по отношению к доллару держится на уровне 75–76 рублей, к евро — на уровне 80–82 рублей. Экономисты уже рассказывали о том, чего ждать от рубля в ближайшее время, но как все эти колебания повлияют на обычных людей? И нормально ли то, что наша валюта пока не думает укрепляться?
Одним из главных факторов, влияющих на курс рубля, эксперты сейчас называют динамику цен на нефть. По словам аналитика Teletrade Алексея Фёдорова, это произошло после того, как в ответ на западные санкции в России ввели режим жесткого контроля за движением капитала.
— С начала прошлой недели цены на нефть снизились на 13% — это произошло под влиянием страха инвесторов перед тем, что банковский кризис в США и Европе по аналогии с кризисом 2008–2009 годов спровоцирует циклический спад мировой экономики. В 2009 году мировой ВВП впервые с 60-х годов не вырос, а сократился — это ударило и по мировому спросу на нефть (сжался на 6–8%), и по нефтяным котировкам (упали на 70% за полгода), — объяснил аналитик.
Алексей Фёдоров отметил, что если бы аналогичная 2008–2009 годам ситуация произошла сейчас, то цены на нефть упали бы до 40 долларов за баррель, а это спровоцировало бы возврат российской валюты к уровням февраля-марта прошлого года (100–110 рублей за доллар).
— Но и без этого обвала нефтяных котировок достаточно их 13-процентного снижения с начала недели, чтобы курс рубля снизился до диапазона 79–84 за доллар, — пояснил эксперт. — С учетом временного лага между снижением цен на нефть и влиянием этих изменений на курс валют ослабление рубля, вероятно, начнется лишь в начале апреля. К этому моменту в России завершится период налоговых выплат с пиком 27 марта, который предполагает крупные конверсионные операции наших экспортеров, и тогда рубль останется без защиты.
Экономист Георгий Остапкович считает, что движение курса рубля в сторону 80 за доллар абсолютно нормально, поскольку такие показатели благотворно влияют на бюджет.
— Бюджет получает больше рублей за экспортный товар, такой курс не бьет по экономическим агентам и предприятиям, а также не такой болезненный для населения. Проблемы у людей могут начаться, если курс уйдет за 80 рублей, потому что падение курса рубля примерно на 10% дает 1% прироста инфляции и, соответственно, рост цен. Это условные единицы, но сам принцип сохраняется: если курс пойдет глубоко за 80 рублей, начнется инфляционное давление, — отметил экономист.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
По словам Георгия Остапковича, Центробанк пока сдерживает уровень инфляции на уровне 5–7% и не поднимает выше, несмотря на то что прекрасно понимает поведение рубля:
— Если курс рубля достигнет 80 за доллар, Центробанк включит свои механизмы и не допустит дальнейшего падения. ЦБ и Минфин со своими резервами обладают такими механизмами. До 80 рублей за доллар курс дойдет в ближайшие 2–3 месяца, но дальше Центробанк будет ограничивать его движение вниз. Многое будет зависеть и от того, как поведут себя санкционная нагрузка и договоренности по параллельному импорту, сотрудничеству с восточными странами.
С этим согласен и Алексей Фёдоров, который говорит о том, что многие импортеры и российские производители отталкивались в расчетах от курса в 84–85 рублей за доллар, поэтому сильного влияния на инфляцию такой курс не окажет. Но если снижение не будет плавным и курс рубля упадет до 100 за доллар, в таком случае инфляция вырастет, а это приведет к сокращению доходов россиян. При этом за последние годы доходы не повышались, а по последним данным Росстата, и вовсе снизились на 1% по сравнению с 2021 годом.
— Это не такое существенное падение, особенно учитывая снижение уровня бедности. По тактике правительства, у низкодоходного населения доходы растут за счет государственных выплат, у высокодоходного населения есть специальные инструменты — фондовые игры, акции, дивиденды, — чтобы поддерживать свои доходы, — рассуждает Георгий Остапкович. — Выходит, что снижение наблюдается у среднего класса, и это не очень хороший сигнал, потому что средний класс — определяющая во всех странах фигуранта, электорат, люди, которые поддерживают пожилых и молодых людей.
Экономист Константин Селянин отмечал, что сложившаяся ситуация может сказаться на кошельках россиян, поскольку доходы не увеличиваются, импорт уже восстановился, а именно из него на 40% состоит потребительская корзина.
— Платить придется через удорожание импортных товаров, что повлечет виток инфляции. В условиях, когда доходы не растут — даже Росстат это признал, — народ будет беднеть. Товары будут дороже, а доходы не изменятся: придется сокращать потребление, переходить на менее качественные и более дешевые продукты. Это означает, что будем жить хуже и беднее: придется либо меньше есть, либо покупать товары дешевле, — уверен экономист.
Георгий Остапкович подтвердил, что дальнейшее усиление импорта будет увеличивать инфляцию, и это действительно может привести к бедности населения.
— Но параллельный импорт останавливать нельзя, поскольку может возникнуть дефицит товара. Может наблюдаться дальнейший рост цен на импортные товары, но пока сдержать инфляцию удается ЦБ и Минфину. Если у них это получится, то люди не будут испытывать давления, но пока небольшое снижение рубля всё равно прослеживается, — подытожил эксперт.
При этом, по официальным данным Росстата, численность населения с доходами ниже границы бедности в России за прошлый год сократилась на 0,7 миллиона человек — теперь их 15,3 миллиона (это 10,5% жителей страны). Граница бедности за 2022 год составила 13 545 рублей, а уровень бедности стал минимальным с середины 1990-х годов.
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