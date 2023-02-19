Россияне жалуются на рост цен на продукты. Когда он остановится и что подорожало больше всего

Россияне всё чаще обращают внимание на удорожание продуктов. Повышение цен на мясо и птицу отметили уже
Излишний пессимизм?
Оценки людей не всегда совпадают с актуальной статистикой Росстата. Из перечисленных категорий в ведомстве отметили подорожание говядины. Но кура, свинина, молоко, сливочное масло, сметана и даже колбасы — напротив, демонстрируют отрицательную динамику стоимости начиная с января 2023 года.
Аналитики рынка объяснили корреспонденту MSK1.RU: разночтения вызваны «глубиной оценок». Росстат методично вымеряет показатели неделя к неделе, тогда как горожане сравнивают текущие цены с теми, какими они были три месяца, а то и полгода назад.
— Таков обычный потребительский взгляд, — говорит маркетолог Кирилл Роднин. — Рядовой покупатель всегда мысленно сравнивает цены на тот же продукт со значительно более низкими, даже если те были актуальны, например, год назад.
Разумеется, удорожание в длительной ретроспективе заметили и официальные ведомства, и заинтересованные наблюдатели (подробный обзор длительной динамики цен публиковали в январе). Вместе с этим изменилась и потребительская модель поведения покупателя.
— Люди достаточно давно перешли на сберегательную модель поведения, — отмечает предприниматель Дмитрий Потапенко. — То есть это отлавливание всяких скидок, акций и промо. Располагаемые доходы продолжают падать 11 лет подряд, и они продолжат падать. Люди будут экономить и дальше.
С удорожанием именно продуктов участникам рынка удается справляться лучше всего. В неспокойном 2022 году сельскохозяйственный сектор показал достойные результаты. Эта работа не позволила улететь ценам «в космос».
— Аграрии по большому счету прошлый год отработали неплохо, — указывает Потапенко. — Конечно, это связано с тем, что они запаслись в
Что подорожало?
Лидерами в удорожании, по мнению россиян, остаются мясо (в том числе птица), молочные и морепродукты, а также овощи.
— Действительно, мясо у нас дорожает, — согласился независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин. — Но дорожает в основном говядина: не сказал бы, что свинина и птица растут в цене. Полагаю, люди смотрят на комбинированную продукцию: всякие сосиски и колбасы. Там есть проблемы с иностранными ингредиентами — упаковкой и оболочками.
В зимние месяцы по понятным причинам в глаза бросаются ценники на овощи. Ранее мы уже писали об аномальном росте стоимости огурцов и его причинах. Вместе с этими плодами растет стоимость и на другие.
— Некоторые люди в зимний период вообще не подходят в овощные отделы, потому что боятся цен, которые там увидят, — признал Лачугин. — Соответственно, я бы ставил овощи на первое место в некоторых категориях.
Есть ли предел у роста цен?
Ритейл хорошо понимает финансовые возможности граждан и выстраивает ценовую политику вокруг соответствующих прогнозов. В связи с этим можно предположить, что определенный предел удорожания даже у продуктов все-таки есть.
— Да, безусловно, предел цен есть, — отмечает Михаил Лачугин. — Для каждой сети в той или иной категории. Этот предел разный для «Пятерочки», «Ленты», «Азбуки вкуса» — выше определенной планки тот или иной продукт просто перестают покупать в том количестве, в каком он выгоден для того, чтобы отбивать затраты и зарабатывать для всех участников цепочки.
Ритейл старается идти навстречу производителям и сохранять контракты на поставки. Мера, когда продукт выводится из ассортимента, — фактически крайняя. Обычно производителя просто подталкивают к тому, чтобы пойти на «фокусы» с упаковкой, объемом, весом или составом.
— Вся цепочка будет дуть в одну дуду, — говорит Дмитрий Потапенко. — Продукция будет становиться примитивнее. Условно говоря, если говядина исчезнет — будет больше курицы. Идти в этом направлении можно долго. Вспоминаю советские времена, когда ты выхватывал какие-нибудь потроха и был очень рад.
Когда подешевеют продукты?
Корректировка цен и ассортимента происходит в режиме реального времени едва ли не круглосуточно. Ритейл и производители каждый день проводят сотни переговоров, отмечает Михаил Лачугин.
— Люди говорят: «Молоко подорожало», а оно дорожает еще и потому, что поставщик молока, который раньше зарабатывал на сырках и десертах, не добирает прибыль в этой категории и пытается на молоке потери отыграть, — поясняет Лачугин. — Это надо понимать: идет перераспределение ассортимента, перераспределение спроса. И ритейлеры, и производители подстраиваются под новые потребительские привычки. Как только это всё будет отрегулировано, цены у нас будут хотя бы зафиксированы.
Озвучить конкретные сроки окончания этой ценовой турбулентности не сможет, пожалуй, никто, признают наши собеседники.
— Как долго будут расти цены, вам не скажет никто, — резюмирует Михаил Лачугин. — Это зависит, к большому сожалению, от всех геополитических и экономических взаимоотношений между государствами — пока эти отношения сложные.
На некоторые прогнозы, впрочем, Лачугин решился.
— К весне овощи и фрукты естественным образом будут дешеветь, тут не надо быть Нострадамусом, — полагает он. — Мясо и молочка… Не думаю, что будут сильно дорожать. Как минимум до осени. А дальше будем смотреть на ситуацию в стране и мире.