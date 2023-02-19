Россияне жалуются на рост цен на продукты. Когда он остановится и что подорожало больше всего

— Таков обычный потребительский взгляд, — говорит маркетолог Кирилл Роднин. — Рядовой покупатель всегда мысленно сравнивает цены на тот же продукт со значительно более низкими, даже если те были актуальны, например, год назад.

Разумеется, удорожание в длительной ретроспективе заметили и официальные ведомства, и заинтересованные наблюдатели (подробный обзор длительной динамики цен публиковали в январе). Вместе с этим изменилась и потребительская модель поведения покупателя.

— Люди достаточно давно перешли на сберегательную модель поведения, — отмечает предприниматель Дмитрий Потапенко. — То есть это отлавливание всяких скидок, акций и промо. Располагаемые доходы продолжают падать 11 лет подряд, и они продолжат падать. Люди будут экономить и дальше.

