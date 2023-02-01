На треть снизилось количество безработных в Новосибирской области

Количество безработных снизилось на треть в Новосибирской области к началу 2023 года. Это связано со стабилизацией ситуации на рынке труда, сообщил на пресс-конференции в ТАСС 1 февраля заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов.
— В 2022 году мы на 1 февраля заходили с цифрой 1,4%, сегодня у нас 13 тыс. зарегистрированных безработных — это на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — заявил Машанов.
Чиновник отметил, что в регионе наметился тренд по обеспечению кадрами оборонно-промышленного сектора. За минувший год в нем трудоустроились 2,5 тысячи человек, но сегодня дефицит кадров в 1,5 тысячи рабочих мест остается.
Машанов на той же пресс-конференции рассказал, что из 90 работников магазина IKEA, которые обратились в центры занятости, больше половины нашли новую работу. IKEA закрылась весной 2022 года, всего из новосибирского филиала уволили 495 человек.