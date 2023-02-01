freedom
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняЧитатели НГС  предлагают название для парка у ЛДС
Все новости
Все новости

На треть снизилось количество безработных в Новосибирской области

Такую динамику власти связывают «со стабилизацией на рынке труда»

431

Ранее НГС рассказывал о том, кто и в каком объеме может получить пособие по безработице

Поделиться

Количество безработных снизилось на треть в Новосибирской области к началу 2023 года. Это связано со стабилизацией ситуации на рынке труда, сообщил на пресс-конференции в ТАСС 1 февраля заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов.

— В 2022 году мы на 1 февраля заходили с цифрой 1,4%, сегодня у нас 13 тыс. зарегистрированных безработных — это на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — заявил Машанов.

Чиновник отметил, что в регионе наметился тренд по обеспечению кадрами оборонно-промышленного сектора. За минувший год в нем трудоустроились 2,5 тысячи человек, но сегодня дефицит кадров в 1,5 тысячи рабочих мест остается.

Машанов на той же пресс-конференции рассказал, что из 90 работников магазина IKEA, которые обратились в центры занятости, больше половины нашли новую работу. IKEA закрылась весной 2022 года, всего из новосибирского филиала уволили 495 человек.

По теме

БезработицаВакансииРынок труда
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter