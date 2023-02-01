freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняДаты внеплановых выходных в феврале
Все новости
Все новости

Названо число уволенных из новосибирской IKEA: сколько пошли в центры занятости

Часть бывших сотрудников уже нашла работу

1 905

IKEA закрылась весной 2022 года

Поделиться

В Новосибирске из 90 работников магазина IKEA, которые обратились в центры занятости, больше половины нашли новую работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и соцразвития НСО Владимира Машанова, всего из магазина уволили 495 человек.

— IKEA была одним из крупных высвобождений. Девяносто бывших работников филиала обратились в центры занятости, 54 уже трудоустроены, по 36 еще ведется индивидуальная работа, — пояснил Владимир Машанов.

Он уточнил, что сотрудники IKEA быстро нашли работу, так как их профессии востребованы на рынке труда в сфере торговли. В течение прошлого года было уволено 495 сотрудников, 27 новосибирцев перевели в другие подразделения шведской компании.

Напомним, что IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.

В декабре прошлого года мэрия Новосибирска проиграла суд дочерней компании ИКЕА — «Ингка Сентерс Рус Проперти Б».

ИКЕАРаботаРынок трудаСотрудники
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter