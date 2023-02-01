Названо число уволенных из новосибирской IKEA: сколько пошли в центры занятости

В Новосибирске из 90 работников магазина IKEA, которые обратились в центры занятости, больше половины нашли новую работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и соцразвития НСО Владимира Машанова, всего из магазина уволили 495 человек.
— IKEA была одним из крупных высвобождений. Девяносто бывших работников филиала обратились в центры занятости, 54 уже трудоустроены, по 36 еще ведется индивидуальная работа, — пояснил Владимир Машанов.
Он уточнил, что сотрудники IKEA быстро нашли работу, так как их профессии востребованы на рынке труда в сфере торговли. В течение прошлого года было уволено 495 сотрудников, 27 новосибирцев перевели в другие подразделения шведской компании.
Напомним, что IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка
В декабре прошлого года мэрия Новосибирска проиграла суд дочерней компании ИКЕА — «Ингка Сентерс Рус Проперти Б».