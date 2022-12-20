«Дочка» компании IKEA отсудила у мэрии Новосибирска 3 миллиона рублей за аренду

По решению суда мэрия должна вернуть компании «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» более 2,8 миллиона рублей за неосновательное обогащение, процент за пользование чужими средствами в размере более 500 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере более 34 тысяч рублей.