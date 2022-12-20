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«Дочка» компании IKEA отсудила у мэрии Новосибирска 3 миллиона рублей за аренду

По решению суда мэрия должна вернуть деньги за неосновательное обогащение, власти готовят апелляцию

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Решение вынес арбитражный суд области

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Мэрия Новосибирска проиграла суд дочерней компании ИКЕА — «Ингка Сентерс Рус Проперти Б». По решению арбитража власти должны будут выплатить более 3 миллионов рублей за аренду. Администрация планирует подать апелляцию.

Как сообщается в документе «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», дочерняя компания ООО «ИКЕА ДОМ» обратилась в суд с заявлением к мэрии Новосибирска о взыскании излишне уплаченной арендной платы, так как администрация не возвращала сумму в добровольном порядке.

По решению суда мэрия должна вернуть компании «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» более 2,8 миллиона рублей за неосновательное обогащение, процент за пользование чужими средствами в размере более 500 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере более 34 тысяч рублей.

— В настоящее время мэрией города Новосибирска осуществляется подготовка апелляционной жалобы на указанное решение суда, которая будет подана в установленные законом сроки, — ответили НГС в пресс-службе мэрии города.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» образовано в 2017 году, ее учредитель — «Ингка Холдинг Юроп Б. В» (Нидерланды), эта же компания является учредителем ООО «ИКЕА ДОМ». На конец 2021 года выручка ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» составила 20,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,1 миллиарда рублей.

Напомним, что IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.

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