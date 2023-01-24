Египетская сила! В России будут продавать экзотическую валюту

Что произошло

Наибольшим спросом у россиян всегда пользовались американская и европейская валюты. По данным ЦБ РФ, за 11 месяцев прошлого года на биржевом и внебиржевом рынках только физлица приобрели доллары США и евро на общую сумму 230,1 миллиарда рублей. При этом в прошлом году предпочтения населения постепенно смещались в сторону юаня, указано в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ. За те же 11 месяцев 2022 года люди купили юаней на 139,6 миллиарда рублей.



В то же время Центробанк всегда определял курсы трех десятков различных валют. Сейчас список увеличен на 9 валют: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.