Египетская сила! В России будут продавать экзотическую валюту

В середине января Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, сообщила пресс-служба регулятора. Большинство из них ассоциируются у россиян с отдыхом в экзотических странах: например, таиландский бат, вьетнамский донг, египетский фунт, индонезийская рупия. Разбираемся с экспертами, зачем расширили валютный список, а также когда и кто сможет купить дирхам, бат и прочие валюты в банке, не выезжая из России.
Что произошло
Наибольшим спросом у россиян всегда пользовались американская и европейская валюты. По данным ЦБ РФ, за 11 месяцев прошлого года на биржевом и внебиржевом рынках только физлица приобрели доллары США и евро на общую сумму 230,1 миллиарда рублей. При этом в прошлом году предпочтения населения постепенно смещались в сторону юаня, указано в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ. За те же 11 месяцев 2022 года люди купили юаней на 139,6 миллиарда рублей.
В то же время Центробанк всегда определял курсы трех десятков различных валют. Сейчас список увеличен на 9 валют: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
— Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года, — сообщили в пресс-службе Банка России.
В общий перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливает Банк России, входят 43 валюты. Регулятор определяет курсы ежедневно (точнее, по рабочим дням), но без обязательства покупать или продавать валюту по этому курсу. Они используются для расчета таможенных пошлин, налогов и дивидендов в иностранной валюте, отчетности и так далее.
Например, по курсу ЦБ РФ за 19 января один дирхам ОАЭ равен 18,7511 рубля, катарский риал — 18,9211 рубля, 10 египетских фунтов — 23,3104 рубля, 10 таиландских батов — 20,8406 рубля, 100 сербских динаров — 63,3142 рубля, 10 000 вьетнамских донгов соответствуют 29,1760 рубля. Все официальные курсы иностранных валют к рублю можно посмотреть на сайте регулятора.
Как это оценили эксперты
Московская биржа анонсировала запуск торгов новыми валютами в декабре 2022 года, напомнили эксперты.
— Цель Мосбиржи и ЦБ РФ — предоставить возможность банкам из дружественных стран участвовать в валютных торгах напрямую, чтобы увеличить ликвидность на рынке. С января Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. При достаточной ликвидности регуляторы смогут направлять нефтегазовые доходы в валюты из дружественных стран и включать их в резервы, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — После введения антироссийских санкций и остановки торгов акциями российских эмитентов на западных биржах инвесторы присматриваются к восточным торговым площадкам. Соответственно, им нужны будут национальные валюты этих стран для зачисления валюты на свои счета бирж.
Включение новых валют в список ЦБ можно расценить как плацдарм для расширения торгового сотрудничества с этими странами, предположили эксперты.
— Вводя новые валюты в эту линейку, ЦБ РФ, видимо, хочет сделать внутренний валютный рынок более прозрачным для бизнеса и граждан. Напомню, что в конце прошлого года российские власти решили отвязать внешнеторговые контракты с так называемыми дружественными странами от курса доллара, используя альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Это стало следствием того, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам дружественных стран, — отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Ранее стало известно, что банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать филиалы в России. Наши власти мечтают, чтобы это послужило привлечению иностранных инвестиций в РФ, с которыми в прошлом году был коллапс.
Аналитики Промсвязьбанка считают, что это будет удобным инструментом для определения курса наиболее востребованных валют среди россиян.
— Вполне вероятно, что вскоре некоторые из этих валют мы увидим на торгах Мосбиржи, — добавили специалисты Промсвязьбанка.
— На фоне того, что Россия проводит политику перевода расчетов во внешней торговле с дружественными странами в национальные валюты, спрос и предложение появились со стороны бизнеса. Именно для обеспечения удобства таких банковских операций ЦБ и вводит официальные курсы этих валют, — объяснил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.
Расчет курсов для новых валют, по мнению экономистов, не окажет особого влияния на финансовые рынки.
— По факту само по себе это событие ни на что не влияет. Но является базой для дальнейшей дедолларизации, — указал инвест-банкир Евгений Коган.
А когда купить-то можно?
Тайский бат, вьетнамский донг, дирхам ОАЭ, египетский фунт и другие валюты, курсы которых начал устанавливать Банк России, пока не торгуются на Московской бирже. И в банках их купить проблематично.
Но, по словам экспертов, у граждан и прежде была возможность приобрести эти валюты. В основном в столицах и городах-миллионниках.
— Отдельные обменные пункты специализировались на предложении широкого спектра так называемых экзотических валют в наличной форме. Также приобрести эти валюты можно было на бирже. Но спрос на них традиционно невелик, — отметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.
Если говорить о наличной иностранной валюте, то в большинстве банков ее выбор ограничен. Так, в «Райффайзенбанке» торгуют только долларом и евро. В «Челябинвестбанке» продают и покупают доллар, евро, казахстанский тенге и китайский юань.
В офисах Сбербанка сейчас можно купить или продать 19 видов валюты: доллар США, евро, австралийский доллар, белорусский рубль, вону Республики Корея, гонконгский доллар, датскую крону, казахстанский тенге, канадский доллар, китайский юань, норвежскую крону, польский злотый, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов Соединенного Королевства, чешскую крону, шведскую крону, швейцарский франк, японскую иену. Правда, стопками деньги других государств в банке не лежат. Они поступают в обменник, только когда их сдаст кто-то из клиентов. Наличие той или иной валюты нужно уточнять в конкретном офисе, а экзотику искать в главном офисе Сбера — там представлен самый большой выбор валют.
— Для обычных людей процедура установления официальных курсов принципиально ничего не поменяет, и курс рубля к этим новым валютам не изменится. Возможно, со временем Московская биржа включит в список торгуемых инструментов новые валютные пары. На объемы торгов долларом это почти не повлияет, — прокомментировал Александр Потавин. — Помимо запуска торгов новыми валютами, у населения и у бизнеса должна быть в наличии вся соответствующая инфраструктура: счета в банках, возможности по международным переводам, возможность страхования (хеджирование) операций с новыми валютами, работа банков с наличными купюрами этих стран и так далее. Пока всего этого нет.
Чтобы новые валюты дружественных государств получили широкое распространение в России, сначала должны открыться торги на Московской бирже. С ростом объемов на бирже банки начнут заводить наличную валюту и продавать гражданам, объяснили эксперты.
— Думаю, в банках мы точно долго не увидим их, — резюмировал Владислав Антонов.
В январе вместе с экспертами мы разбирались, чего ждать от национальной валюты и каким будет курс доллара в 2023 году. А еще в этом году Центробанк планирует запустить тестовые операции с цифровым рублем.