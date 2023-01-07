Теперь на каждого ребенка можно оформить выплату из маткапитала. Почему это может быть невыгодно

С наступлением 2023 года в России в очередной раз изменился целый ряд мер соцподдержки для семей с детьми. В последние годы в стране регулярно появлялись новые пособия, и первой ласточкой этой соцполитики стали ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до полутора лет, которые позже стали платить на детей до трех лет — на первого ребенка из бюджета, на второго — из средств маткапитала. Сейчас пособие на детей этого возраста снова трансформировалось: выплаты из бюджета стали частью нового универсального пособия, а выплаты из маткапитала превратились в отдельный способ его потратить. Мы изучили новые правила и разобрались, кто может оформить выплату на ребенка из средств материнского капитала и выгодно ли это вообще.
Как было раньше
До 2023 года семьи с детьми от рождения до трех лет могли получать пособие только на первого и второго ребенка. После того как появилось это федеральное пособие, ряд регионов страны ввел еще и аналогичную выплату на третьего ребенка, но не все. Размер выплаты был равен детскому прожиточному минимуму, который в каждом регионе отличается. В среднем по России в 2022 году это был 13 501 рубль.
При этом выплата полагалась не всем семьям, а только тем, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь в расчет брался прожиточный минимум на душу населения, который тоже в каждом регионе свой, да еще и отличается от детского: в 2022 году он был 13 919 рублей.
При оформлении выплат на второго ребенка деньги перечислялись из средств маткапитала, на первого — из бюджета. Когда это пособие только ввели, маткапитал на первого ребенка еще не давали, он появился позже, но выплату из бюджета сохранили.
А как будет сейчас
Главное, что меняется: теперь выплату можно получить на каждого ребенка, неважно, первый он, второй, третий или десятый. Точнее даже не одну выплату, а две — из бюджета и из средств маткапитала. Но, разумеется, есть условия.
Выплата из бюджета — это универсальное пособие, которое с этого года могут назначать семьям с детьми и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Правила и для беременных, и для семей с детьми одинаковые: пособие назначают, если доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека (в 2023 году в среднем по России это 14 375 рублей, но в каждом регионе сумма отличается), а все взрослые члены семьи имеют официальный доход или уважительную причину для его отсутствия. Такими считаются уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, служба в армии, пребывание в местах лишения свободы, продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми. Кроме того, решение о назначении пособия принимается с учетом комплексной оценки нуждаемости — наличия в собственности недвижимости, машины, авто и мототехники, накоплений.
Эта выплата дифференцированная и зависит от того, насколько бедственное у семьи положение. Базовое пособие — 50% детского прожиточного минимума, который в 2023 году в среднем по России составляет 13 944, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ, если и этого мало — 100%, но это максимум.
Выплата из средств материнского капитала не дифференцирована — она всегда равна детскому прожиточному минимуму, ни больше ни меньше. Условия ее получения тоже попроще — ни комплексная оценка нуждаемости, ни правило нулевого дохода (когда обязательно нужно что-то зарабатывать, иначе в пособии откажут) здесь не учитываются. И сама планка дохода выше: выплату назначают тем, у кого доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — то есть 28 750 рублей.
Нужно ли оформлять выплату из материнского капитала?
У этой выплаты есть плюсы и минусы. Плюс в том, что в трудной ситуации вы получаете дополнительные средства на самое необходимое в этот момент. Минус — материнский капитал понемногу тратится, и если получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком — эти деньги уже нельзя будет вложить в покупку квартиры, как делают многие семьи.
Если же детей двое и вы получаете выплату из материнского капитала на каждого из них, то на три года маткапа и вовсе не хватит. Мы рассчитали, что при нынешнем размере пособия и нынешнем же маткапитале выплаты можно будет получать только два года и три месяца.
Конечно, каждый решит сам — оформлять выплату или нет: пособие может очень выручить в иные моменты. Кроме того, можно не получать его постоянно — если у вас есть право на пособие и вы понимаете, что предстоит какая-то крупная покупка (например, нужно собрать ребенка в школу), то можно оформить его на месяц или два, а потом отказаться — закон это допускает.