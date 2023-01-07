Теперь на каждого ребенка можно оформить выплату из маткапитала. Почему это может быть невыгодно

Как было раньше

До 2023 года семьи с детьми от рождения до трех лет могли получать пособие только на первого и второго ребенка. После того как появилось это федеральное пособие, ряд регионов страны ввел еще и аналогичную выплату на третьего ребенка, но не все. Размер выплаты был равен детскому прожиточному минимуму, который в каждом регионе отличается. В среднем по России в 2022 году это был 13 501 рубль.



При этом выплата полагалась не всем семьям, а только тем, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь в расчет брался прожиточный минимум на душу населения, который тоже в каждом регионе свой, да еще и отличается от детского: в 2022 году он был 13 919 рублей.

