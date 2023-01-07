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Теперь на каждого ребенка можно оформить выплату из маткапитала. Почему это может быть невыгодно

Разбираемся в новых правилах пособий на самых маленьких

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Ежемесячную выплату из маткапитала раньше можно было получать только на второго ребенка, а теперь — на каждого

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С наступлением 2023 года в России в очередной раз изменился целый ряд мер соцподдержки для семей с детьми. В последние годы в стране регулярно появлялись новые пособия, и первой ласточкой этой соцполитики стали ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до полутора лет, которые позже стали платить на детей до трех лет — на первого ребенка из бюджета, на второго — из средств маткапитала. Сейчас пособие на детей этого возраста снова трансформировалось: выплаты из бюджета стали частью нового универсального пособия, а выплаты из маткапитала превратились в отдельный способ его потратить. Мы изучили новые правила и разобрались, кто может оформить выплату на ребенка из средств материнского капитала и выгодно ли это вообще.

Как было раньше

До 2023 года семьи с детьми от рождения до трех лет могли получать пособие только на первого и второго ребенка. После того как появилось это федеральное пособие, ряд регионов страны ввел еще и аналогичную выплату на третьего ребенка, но не все. Размер выплаты был равен детскому прожиточному минимуму, который в каждом регионе отличается. В среднем по России в 2022 году это был 13 501 рубль.

При этом выплата полагалась не всем семьям, а только тем, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь в расчет брался прожиточный минимум на душу населения, который тоже в каждом регионе свой, да еще и отличается от детского: в 2022 году он был 13 919 рублей.

При оформлении выплат на второго ребенка деньги перечислялись из средств маткапитала, на первого — из бюджета. Когда это пособие только ввели, маткапитал на первого ребенка еще не давали, он появился позже, но выплату из бюджета сохранили.

А как будет сейчас

Главное, что меняется: теперь выплату можно получить на каждого ребенка, неважно, первый он, второй, третий или десятый. Точнее даже не одну выплату, а две — из бюджета и из средств маткапитала. Но, разумеется, есть условия.

Теперь на каждого ребенка можно получить выплату и из бюджета, и из маткапитала

Теперь на каждого ребенка можно получить выплату и из бюджета, и из маткапитала

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Выплата из бюджета — это универсальное пособие, которое с этого года могут назначать семьям с детьми и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Правила и для беременных, и для семей с детьми одинаковые: пособие назначают, если доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека (в 2023 году в среднем по России это 14 375 рублей, но в каждом регионе сумма отличается), а все взрослые члены семьи имеют официальный доход или уважительную причину для его отсутствия. Такими считаются уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, служба в армии, пребывание в местах лишения свободы, продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми. Кроме того, решение о назначении пособия принимается с учетом комплексной оценки нуждаемости — наличия в собственности недвижимости, машины, авто и мототехники, накоплений.

Эта выплата дифференцированная и зависит от того, насколько бедственное у семьи положение. Базовое пособие — 50% детского прожиточного минимума, который в 2023 году в среднем по России составляет 13 944, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ, если и этого мало — 100%, но это максимум.

Выплата из средств материнского капитала не дифференцирована — она всегда равна детскому прожиточному минимуму, ни больше ни меньше. Условия ее получения тоже попроще — ни комплексная оценка нуждаемости, ни правило нулевого дохода (когда обязательно нужно что-то зарабатывать, иначе в пособии откажут) здесь не учитываются. И сама планка дохода выше: выплату назначают тем, у кого доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — то есть 28 750 рублей.

Нужно ли оформлять выплату из материнского капитала?

У этой выплаты есть плюсы и минусы. Плюс в том, что в трудной ситуации вы получаете дополнительные средства на самое необходимое в этот момент. Минус — материнский капитал понемногу тратится, и если получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком — эти деньги уже нельзя будет вложить в покупку квартиры, как делают многие семьи.

Если оформить выплату из материнского капитала, то может оказаться, что на первый взнос по ипотеке маткап вы уже не потратите

Если оформить выплату из материнского капитала, то может оказаться, что на первый взнос по ипотеке маткап вы уже не потратите

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Если же детей двое и вы получаете выплату из материнского капитала на каждого из них, то на три года маткапа и вовсе не хватит. Мы рассчитали, что при нынешнем размере пособия и нынешнем же маткапитале выплаты можно будет получать только два года и три месяца.

А если оформлять выплаты на двух детей, то материнского капитала даже не хватит на три года этих выплат

А если оформлять выплаты на двух детей, то материнского капитала даже не хватит на три года этих выплат

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Конечно, каждый решит сам — оформлять выплату или нет: пособие может очень выручить в иные моменты. Кроме того, можно не получать его постоянно — если у вас есть право на пособие и вы понимаете, что предстоит какая-то крупная покупка (например, нужно собрать ребенка в школу), то можно оформить его на месяц или два, а потом отказаться — закон это допускает.

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