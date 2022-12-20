Рубль падает к доллару и евро уже второй день подряд. Что происходит?

Курс валют второй день подряд играет не в пользу рубля. В понедельник, 19 декабря, курс евро на Мосбирже впервые с 27 мая превысил отметку в 70 рублей. Курс доллара тоже пошел в рост и закрепился на уровне 66 рублей. Сегодня эти показатели еще выше: евро поднялся выше 74 рублей, доллар — до 69 рублей. Эксперты рассказали о том, что сейчас происходит с рублем.