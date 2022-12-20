Рубль падает к доллару и евро уже второй день подряд. Что происходит?

Курс валют второй день подряд играет не в пользу рубля. В понедельник, 19 декабря, курс евро на Мосбирже впервые с 27 мая превысил отметку в 70 рублей. Курс доллара тоже пошел в рост и закрепился на уровне 66 рублей. Сегодня эти показатели еще выше: евро поднялся выше 74 рублей, доллар — до 69 рублей. Эксперты рассказали о том, что сейчас происходит с рублем.
Экономист Георгий Остапкович считает, что падением данную ситуацию назвать сложно — происходит закономерная коррекция курса.
— Минфин, Центробанк, даже президент и премьер говорят, что сильный рубль не устраивает экономику, потому что он больно бьет по экспортерам — углеводородчикам и металлургии. Металлургия практически обнулилась из-за сильного рубля. Бюджет ведь составляется в рублевом эквиваленте: получив доллары, обменяв их на рубли и отдавая в бюджет налоги, мы получаем низкую бюджетную базу.
По словам экономиста и финансового управляющего Виталия Калугина, на курс валют влияет разница в торговом балансе: когда она сокращается, рубль падает.
— Народ наконец-то осознал, что импорт у нас худо-бедно начинает отрастать, а экспорт в последние три месяца катастрофически падает. Люди бегут от рубля, покупают доллар для чего-то, что понадобится в следующем году, — заявил Виталий Калугин.
Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин тоже объяснил рост курса валют сезонным фактором.
— Импорт, конечно же, налаживается. Но вряд ли такое резкое изменение произошло именно из-за каких-то новых каналов параллельного импорта. Я пока склонен думать, что это сезонная история: в преддверии Нового года, видимо, есть какой-то дополнительный спрос на валюту. У людей появились свободные деньги, — сказал Виктор Немихин.
Георгий Остапкович же, напротив, уверен, что улучшение ситуации с импортом серьезно сказалось на ситуации:
— Пошел импорт параллельный, резко увеличились поставки, валюта начала поступать и немножко вытесняет рубль. Это абсолютно нормальный закономерный процесс. Уже говорилось ранее, что к концу года доллар пойдет к 70 рублям. Думаю, в 1–2-м квартале 2023 года он уйдет к 75. Вообще рублевая цена доллара в 74–79 рублей была бы идеальной и для экономических агентов, и для населения, и для бюджета. Поэтому постепенно доллар идет к той цели, которая поставлена и первыми лицами, и регуляторами, которая будет благоприятно влиять на экономику и не нанесет по ней удара.
Ранее эксперты заявили, что в 2023 году нас ждет спад мировой экономики. Мы писали о том, затронет ли это Россию и стоит ли теперь скупать валюту в обменниках. Кроме того, эксперты рассказали о том, когда начнет восстанавливаться российская экономика.