«Это только на бумаге»: экономисты не поверили в снижение уровня бедности в России

В это трудно поверить, но в России снизился уровень бедности. По крайней мере, так считают в Росстате. Цифры говорят, что количество малоимущих в третьем квартале 2022 года сократилось по сравнению со вторым кварталом на 2,3 миллиона человек и составило 15,3 миллиона.