«Это только на бумаге»: экономисты не поверили в снижение уровня бедности в России

В это трудно поверить, но в России снизился уровень бедности. По крайней мере, так считают в Росстате. Цифры говорят, что количество малоимущих в третьем квартале 2022 года сократилось по сравнению со вторым кварталом на 2,3 миллиона человек и составило 15,3 миллиона.
Официально бедными в нашей стране считаются те, чьи доходы находятся ниже определенной величины. Ее вычисляют путем умножения прожиточного минимума на индекс инфляции. Показатель называют границей бедности. Сейчас он составляет
Доктора экономических наук, профессора УрГЭУ Максима Марамыгина удивили такие данные.
— Я, если честно, в это не очень верю, потому что нет никакой информации о падении цен, наоборот, полно информации об их росте, — заявил экономист.
Максим Марамыгин предположил, что на статистику могли повлиять выплаты мобилизованным и другим участникам спецоперации.
— Из-за больших выплат, которые были проведены отдельным категориям россиян, в расчете на всех сумма несколько увеличилась. Но говорить о том, что бедных стало меньше, мне кажется, некорректно. Это только на бумаге, — подчеркнул Максим Марамыгин.
С этим согласен и другой экономист — профессор НИУ ВШЭ Андрей Заостровцев.
— Может быть, сказались выплаты мобилизованным. Это для регионов очень существенные суммы. А так я не вижу, чтобы у кого-то росли сейчас зарплаты, — высказался Андрей Заостровцев.
Экономисты считают, что в реальности бедных в нашей стране значительно больше и что количество малоимущих нужно определять размером доходов не в 13–14 тысяч рублей в месяц, а в 25–30 тысяч. Если бы отсчет шел по такой границе, бедными бы считались гораздо больше россиян.