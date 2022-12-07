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Спецоперация на Украине

Путину пожаловались на проблемы с выплатами и экипировкой для участников СВО — что он ответил

Президент попросил больше информации

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Во время онлайн-заседания Совета по правам человека к Владимиру Путину обратились с вопросом о денежном довольствии мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции — некоторые из них с момента мобилизации не получили ни одной обещанной выплаты. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации. Путин попросил представить ему всю информацию по этому поводу.

— Вы некоторые вещи отметили... Я не все прокомментирую. По поводу проблемы с экипировкой мне казалось, что всё уже решено. Если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы просил вас просто дать дополнительную информацию — мы обязательно с этим разберемся и как можно быстрее, — заявил президент.

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