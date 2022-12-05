Путин подписал закон о прожиточном минимуме на 2023 год. На что это влияет?

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий размеры прожиточных минимумов в России в 2023 году. Всего в России четыре варианта ПМ: для детей, для пенсионеров, для трудоспособного населения и общий на душу населения. Согласно тексту документа, общий прожиточный минимум в 2023 году составит
От суммы прожиточного минимума зависит ряд мер социальной поддержки, в том числе пособия семьям с детьми и пенсии. К примеру, общий прожиточный минимум используют при оценке нуждаемости: универсальное пособие для семей с детьми будут назначать, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного общего прожиточного минимума. Размеры пособия тоже зависят от размеров прожиточного минимума, но уже детского: 50% ПМ; если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума — 75%; если и этого мало — 100%. Соответственно, минимальный размер пособия на ребенка в среднем по стране в 2023 году будет 6972 рубля, максимальный —
У пенсионеров прожиточный минимум определяет минимальную пенсию: если вместе со всеми выплатами и компенсациями пенсионер в месяц получает меньше ПМ, то до уровня прожиточного минимума ему доплачивают. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. То есть в 2023 году минимальная ежемесячная выплата пенсионеру должна составлять
Документ, устанавливающий размеры прожиточного минимума относится к бюджету. Документ о бюджете на следующий год Владимир Путин также подписал сегодня, 5 декабря. На что планируется потратить 29 трлн бюджетных рублей, мы рассказывали ранее.