Путин подписал закон о прожиточном минимуме на 2023 год. На что это влияет?

От суммы прожиточного минимума зависит ряд мер социальной поддержки, в том числе пособия семьям с детьми и пенсии. К примеру, общий прожиточный минимум используют при оценке нуждаемости: универсальное пособие для семей с детьми будут назначать, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного общего прожиточного минимума. Размеры пособия тоже зависят от размеров прожиточного минимума, но уже детского: 50% ПМ; если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума — 75%; если и этого мало — 100%. Соответственно, минимальный размер пособия на ребенка в среднем по стране в 2023 году будет 6972 рубля, максимальный — 13 944 рубля.

