Депутаты Горсовета Новосибирска высказались против трат бюджета на обмундирование для военнослужащих

Депутаты Горсовета Новосибирска поспорили во время обсуждения городского бюджета на 2023 год. Проект приняли в первом чтении с дефицитом в 800 миллионов.
Независимый депутат Светлана Каверзина не согласилась с расходами, заложенными по запросу министерства обороны:
— Остаюсь при своем твердом мнении, что из дефицитного городского бюджета брать по запросу министерства обороны средства на покупку товаров двойного назначения неправильно. Учитывая, что наш федеральный бюджет тратит деньги куда попало. А мы здесь из нищего муниципального бюджета берем. Я считаю, что это было неправильное предложение и поддержать его не смогу, — сказала депутат.
Её поддержал депутат Антон Картавин:
— Находятся 10 миллионов на покупку обмундирования военнослужащих. Возможно, теперь господин Яковенко наконец отправится на линию соприкосновения и будет полностью экипирован, может, этого он хотел столько времени. Но хотят ли этого жители города? Им нужны детские сады, школы, социальные гарантии, уборка города. На это денег выделяется недостаточно, — дополнил слова коллеги независимый депутат Антон Картавин.
В конце сентября депутат Горсовета 53-летний Евгений Яковенко заявил, что отправится на спецоперацию добровольцем. Позже стало известно, что он поедет на фронт в составе отряда «Вега», отправка которого запланирована на декабрь.
Высказывания возмутили депутата от фракции ЛДПР Ростислава Антонова. Он сказал, что «очень удивлен и возмущен» высказываниями своих коллег:
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— Понятно, что господина Картавина еще не мобилизовали, и у него есть еще шансы, как, впрочем, и у меня, — начал Ростислав Антонов, — Такое впечатление, что господин Картавин и госпожа Каверзина собрались вычеркнуть тех наших земляков, кто сейчас воюет на передовой. Мне, честно говоря, стыдно, что эти люди в совете депутатов. Сегодня я прилетел с Донецка, прихожу, и мне стыдно перед дончанами. Такие депутаты у нас встречаются, к сожалению. Хорошо, что у нас их всего два. Надеюсь что в какой-то момент мы с ними расстанемся.
Тем не менее бюджет приняли в первом чтении.