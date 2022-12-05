Депутаты Горсовета Новосибирска высказались против трат бюджета на обмундирование для военнослужащих

Независимый депутат Светлана Каверзина не согласилась с расходами, заложенными по запросу министерства обороны:

— Остаюсь при своем твердом мнении, что из дефицитного городского бюджета брать по запросу министерства обороны средства на покупку товаров двойного назначения неправильно. Учитывая, что наш федеральный бюджет тратит деньги куда попало. А мы здесь из нищего муниципального бюджета берем. Я считаю, что это было неправильное предложение и поддержать его не смогу, — сказала депутат.