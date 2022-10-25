Часть пособий перестанут приходить на обычные карты — кого это коснется

Решение о полном переводе на российскую платежную систему еще нескольких мер соцподдержки было принято правительством еще в июле 2022 года, дав на этот переход три месяца. Как тогда объяснили в кабмине, решение было принято для того, чтобы «граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек». Также в заявлении правительства упоминалось, что выпущенными российскими банками Visa и MasterCard теперь нельзя расплачиваться за границей («Миром», впрочем, пока тоже можно расплачиваться лишь в небольшом количестве стран).

