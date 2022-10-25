Часть пособий перестанут приходить на обычные карты — кого это коснется
Постановление правительства вступит в силу 26 октября
Уже несколько лет все государственные выплаты планомерно переводят на отечественный аналог Visa и MasterCard — карты «Мир»: от зарплат бюджетников и пенсий до пособий на детей. Многие выплаты уже можно получить только на карты, подключенные к российской платежной системе, с 26 октября их станет еще больше. В этом материале мы собрали информацию обо всех выплатах, которые ждет переход на карты национальной платежной системы, и о том, как их оформить.
Решение о полном переводе на российскую платежную систему еще нескольких мер соцподдержки было принято правительством еще в июле 2022 года, дав на этот переход три месяца. Как тогда объяснили в кабмине, решение было принято для того, чтобы «граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек». Также в заявлении правительства упоминалось, что выпущенными российскими банками Visa и MasterCard теперь нельзя расплачиваться за границей («Миром», впрочем, пока тоже можно расплачиваться лишь в небольшом количестве стран).
Всего в этой волне перехода четыре меры господдержки:
- выплаты малоимущим гражданам, установленные в соответствии с законом о государственной социальной помощи;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- ежегодная денежная выплата почетным донорам.
Выплата почетным донорам
«Донорские» выплаты получают люди, которых наградили значком «Почетный донор России». Звание почетного донора получают те, кто сдал кровь по одному из вариантов:
- кровь или компоненты за исключением плазмы крови 40 и более раз;
- кровь или компоненты 25 и более раз, плазму крови в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы крови 40 раз;
- кровь или ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз;
- плазму крови 60 и более раз.
Выплату почетные доноры получают раз в год, перечислить ее должны до 1 апреля. То есть в этом году доноры деньги уже получили, им выплатили по
Выплаты малоимущим гражданам
Государственную социальную помощь по закону могут получать как малоимущие семьи, так и малоимущие одиноко проживающие граждане. Малоимущими в данном случае считаются люди, которые имеют среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума. В каждом регионе он разный и меняется каждый год. После повышения в июне 2022 года в среднем по стране прожиточный минимум на душу населения составляет
Однако в законе есть важное уточнение: доход ниже ПМ претендент на социальную помощь должен иметь по независящим от него причинам. Такими считаются тяжелое заболевание, наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, длительное лечение, безработица, чрезвычайные ситуации и происшествия и ряд других причин. Окончательную оценку того, насколько уважительна та или иная причина низких доходов производят региональные органы соцзащиты. Суммы материальной помощи устанавливаются правительством региона, поэтому единое число назвать невозможно.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субсидии на оплату ЖКУ по закону предоставляют тем, кто тратит на коммуналку больше 22% своего дохода. Однако есть много деталей и главная: у претендента на субсидию не должно быть задолженностей.
— Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому платежному документу, нужно приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности, — рассказал юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев.
Для оформления субсидии понадобятся паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше 14 лет, справки о доходах либо об отсутствии доходов у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. Отнести документы за всю семью может один человек. Повторять процедуру придется каждые полгода: именно на этот срок можно получить господдержку.
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Компенсация расходов на оплату ЖКУ в отличие от субсидии поступает уже после того, как коммунальные услуги оплачены. Ее назначают вне зависимости от доходов — она полагается определенным категориям льготников. Например, к таковым относятся ветераны и инвалиды войны. Размер компенсации зависит от потраченной на ЖКУ суммы — государство возмещает ровно половину.
Заявление можно подать в МФЦ или на «Госуслугах», форма и комплект документов может отличаться в зависимости от региона, но, скорее всего, понадобятся паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, документы о праве собственности на недвижимость (или аренде), сведения о доходах и составе семьи, выписку об отсутствии задолженности за коммуналку. Предоставлять весь комплект нужно раз в год.