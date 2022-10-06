Законопроект об отсрочке для отцов троих детей отозвали в Госдуме. Что будет со льготами для мобилизованных
Почему забуксовали выплаты в 300 тысяч, списание процентов по кредитам и прочие меры господдержки
Россиян встревожил отзыв законопроекта о господдержке граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Документ предполагал отсрочку отцам троих детей, единовременную выплату в 300 тысяч рублей, освобождение от процентов по ипотеке и другим кредитам, льготы по оплате коммуналки, ОСАГО и так далее. Мы спросили авторов законопроекта, почему отозвали столь важный документ и что теперь будет с обещанными отсрочками, денежными выплатами и льготами для мобилизованных.
«Имеют право отозвать»
Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации в Госдуму начали поступать предложения о льготах для тех, кого призовут для участия в специальной военной операции. Внушительный перечень значился, например, в законопроекте ФЗ
Мобилизованным предлагали выплатить 300 тысяч рублей единовременно, освободить их от уплаты процентов по ипотеке и кредитам в период службы, компенсировать 50% платежей за услуги ЖКХ, капремонт, ОСАГО и так далее.
Но самые большие надежды на законопроект возлагали многодетные родители. Потому что предлагалось предоставить отсрочку отцам с тремя и более детьми до 18 лет и до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении вуза, а также отцам, воспитывающим ребенка-инвалида.
Сейчас же право на отсрочку имеют отцы четырех несовершеннолетних детей, отцы-одиночки, воспитывающие ребенка до 16 лет, семьи с тремя детьми и беременной матерью на сроке не менее 22 недель.
— В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних, — отмечалось в пояснительной записке к документу.
В Госдуму законопроект внесли 24 сентября, а спустя неделю соцсети запестрили сообщениями, что документ «умер, не родившись».
— Насколько это правда, что не будет никаких списаний кредитов и ипотек мобилизованным? — заволновались наши читатели. — Вы много пишете о льготах, а этот документ говорит об обратном…
Мы проверили эту информацию и выяснили, что законопроект действительно отозван 29 сентября. В качестве причины указана малопонятная формулировка — в соответствии с пунктом «б» статьи 112 регламента Госдумы РФ.
Как сообщили 74.RU в пресс-службе нижней палаты парламента, по действующему регламенту Госдумы авторы имеют право отозвать свою инициативу. Это делается путем подачи письменного заявления на имя председателя Госдумы или на основании соответствующего решения субъекта права законодательной инициативы — коллегиального органа, уточнили в ГД РФ.
«Минобороны вольно трактует понятие многодетной семьи»
Что же на самом деле происходит с законопроектом, принятия которого с нетерпением ждут тысячи россиян и их семьи? Прояснить ситуацию мы попросили одного из авторов законопроекта — главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Нину Останину.
В СМИ и соцсетях появилось много спекуляций на тему того, что коммунисты внесли законопроект о льготах мобилизованным и сразу же его отозвали. Но, по словам депутата, это не имеет никакого отношения к действительности.
— Мы внесли документ, который предполагал установление целого ряда льгот. Всё это включили в один законопроект. Но выяснилось, что профильный комитет — комитет Госдумы по обороне — планирует дать отрицательное заключение, поскольку принятие законопроекта требует финансовых расходов. Поэтому мы разбили документ на части — отозвали один и сразу же внесли два других законопроекта. Один документ касается многодетных семей, другой — льгот по платежам и процентам, — объяснила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Нина Останина. — Поэтому всё, о чем мы писали в том законопроекте, сейчас находится в двух других.
По регламенту документ сначала поступает в правовое управление Госдумы, затем — на заключение правительству, добавила депутат. И посетовала, что в приоритетном порядке принимаются законы о финансировании банков или брони для айтишников. А когда речь идет о сельских тружениках, многодетных семьях и тех, кто воспитывает детей-инвалидов, всё делается очень медленно.
Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей также отдельно остановилась на том, что означает термин «многодетная семья».
— К сожалению, вольная трактовка Министерством обороны понятия «многодетная семья» привело к тому, что в рамках частичной мобилизации военкоматы призывают отцов в семьях, где воспитываются трое детей или ребенок-инвалид. Да, действительно, в законе о мобилизации, принятом еще в 1992 году, говорится, что призыву не подлежат мужчины в семьях с четырьмя и более детьми до 16 лет. Но, во-первых, в 1998 году принят закон «Об основных гарантиях прав ребенка», который поднял возрастную планку с 16 до 18 лет. И второе. Поскольку в России нет федерального закона о многодетных семьях, единственным нормативным документом, где дается определение многодетной семьи, является Указ президента от 1992 года, — подчеркнула Нина Останина. — Согласно этому документу многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей. Эта же норма (про троих детей. — Прим. ред.) содержится и в большинстве законодательных актов субъектов Федерации.
Термин многодетной семьи регулирует Указ президента России
Что дальше
Сейчас новые законопроекты находятся в правительстве, но до сих пор не расписаны по министерствам, добавила автор документов о льготах мобилизованным.
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— Понимая, что бюрократическая машина остается инерционной, мы направили письмо лично председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Минфин прислал просьбу продлить срок рассмотрения законопроекта о господдержке мобилизованных граждан до 13 ноября. Пойти навстречу финансистам мы не можем, поскольку данная инициатива призвана незамедлительно оказать поддержку людям, которые уже выполняют свой долг перед страной! — заключила Нина Останина.
В пресс-службе Госдумы РФ также подтвердили, что взамен отозванному законопроекту внесены другие проекты законов. Причем сообщили уже о трех таких документах.
— Депутаты продолжают работу над решением вопросов поддержки наших мобилизованных граждан и их семей, — обнадежили в нижней палате парламента.
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