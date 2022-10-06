Законопроект об отсрочке для отцов троих детей отозвали в Госдуме. Что будет со льготами для мобилизованных

Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации в Госдуму начали поступать предложения о льготах для тех, кого призовут для участия в специальной военной операции. Внушительный перечень значился, например, в законопроекте ФЗ № 200027–8 «О мерах государственной поддержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и членов их семей, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».



Мобилизованным предлагали выплатить 300 тысяч рублей единовременно, освободить их от уплаты процентов по ипотеке и кредитам в период службы, компенсировать 50% платежей за услуги ЖКХ, капремонт, ОСАГО и так далее.

