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Кризис-2022

Тарифы на ЖКУ внепланово проиндексируют второй раз за год

Минэкономразвития обещает, что рост не превысит 9%

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Планово тарифы на коммуналку поднимают с 1 июля

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Новая индексация тарифов ЖКХ пройдет уже в декабре этого года — второй раз за год. Планово тарифы на коммунальные услуги индексируют каждый год в июле. Как сообщает РБК, взамен правительство обещает не повышать тарифы в 2023 году.

В 2022 году тарифы на коммунальный услуги уже поднимали — 1 июля. Тогда в среднем по стране повышение составило около 4%. В каждом регионе уровень индексации устанавливается отдельно. В Минэкономразвития утверждают, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Преждевременная индексация, по словам министерства, нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

Прежде дважды за год тарифы росли в 2019 году. Тогда это объясняли тем, что государство на 2% повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации.

КризисРост ценТарифы ЖКУЦены и тарифыИндексация ЖКУ
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