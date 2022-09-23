Тарифы на ЖКУ внепланово проиндексируют второй раз за год

Новая индексация тарифов ЖКХ пройдет уже в декабре этого года — второй раз за год. Планово тарифы на коммунальные услуги индексируют каждый год в июле. Как сообщает РБК, взамен правительство обещает не повышать тарифы в 2023 году.



В 2022 году тарифы на коммунальный услуги уже поднимали — 1 июля. Тогда в среднем по стране повышение составило около 4%. В каждом регионе уровень индексации устанавливается отдельно. В Минэкономразвития утверждают, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Преждевременная индексация, по словам министерства, нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

