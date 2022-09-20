Юань — новый доллар? Откуда взялся интерес к китайской валюте и выгодно ли в нее вкладываться сейчас
Интерес к юаням резко повысился после ограничений на операции с евро и долларами
В России всё еще продолжают действовать ограничения на операции с евро и долларом. Проблемно как снимать валюту со счетов, так и продолжать хранить ее там (некоторые банки уже ввели комиссию). На этом фоне у людей возрос интерес к альтернативной валюте — китайскому юаню. Почему именно юань? И насколько выгодно сейчас в него вкладываться? Эксперты рассказали, почему китайская валюта стала такой популярной.
В чем сила юаня?
— Это действительно одна из самых актуальных валют сейчас, в десятки раз увеличилось количество операций с юанем на московской бирже, — считает экономист Константин Селянин. — Сейчас среди валют, которые одновременно достаточно крепкие и не подверглись ограничениям, юань выглядит лучше, чем, например, турецкая лира, серьезно девальвировавшая за год, и даже чем дирхам ОАЭ. Юань — одна из сильнейших валют. Большинство экономистов считает, что она не сильно уступает по качеству доллару или евро, а преимущество операций с юанем в том, что они никак не ограничены.
По словам Константина Селянина, есть две причины роста популярности юаня и одна из них существовала еще до начала спецоперации:
— Китайская экономика — вторая по размеру в мире после американской, превышает даже экономику ЕС и демонстрирует впечатляющий рост на протяжении 30 лет. Поэтому интерес к юаню во многих странах появился уже давно и укреплялся все эти годы, хоть и не быстро. И, конечно же, интерес повысился из-за санкций, которые делают операции с евро и долларом затруднительными — есть риск, что их заморозят и так далее.
С начала года до начала марта курс юаня к рублю взлетал на 107%, но с мартовского максимума курс снизился почти на 65%. По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, волатильность (изменчивость) курса в перспективе может сохраниться. На это влияют сразу несколько факторов.
— С одной стороны, сохраняются проблемы в российской экономике и риск продолжающегося повышения инфляции и безработицы. В то же время высокие цены на энергоносители на мировых биржах помогают увеличивать доходы российского бюджета. Но для увеличения прибыли в рублях ЦБ и Минфин, скорее всего, пойдут на ослабление рубля ближе к концу года, — считает Николай Переславский.
По мнению эксперта, в Китае ситуация не лучше, поскольку экономика пострадала из-за коронавируса — многие финансовые и промышленные центры были закрыты на карантин, что сказалось на экономических показателях и ослабило национальную валюту.
— Важно помнить, что Китай и Россия в первую очередь являются экспортирующими экономиками, хоть и разных категорий товаров. Поэтому правительства этих стран заинтересованы в получении большего объема доходов путём ослабления национальной экономики. Логика здесь простая — чем больше национальной валюты можно получить в обмен на доллар США, евро или любую другую валюту страны, тем больше будут доходы экспортирующих компаний и бюджета, — объяснил Николай Переславский.
Стоит ли вкладываться в юани?
Интерес к юаню и его качествам не стоит переоценивать — по словам Константина Селянина, доллар и евро в этом плане лучше, даже с учетом сегодняшних условий. Но существующие санкции, ограничения и нежелание банков работать с долларами США и евро неизбежно повышают интерес к юаню.
— По крепости юань заметно уступает и доллару, и евро, но другие риски, которые появились после спецоперации, нивелируют эти недостатки и делают китайскую валюту одной из самых привлекательных. У нее меньше транзакционных издержек на конвертацию, меньше рисков, связанных с заморозкой, — объяснил Константин Селянин.
Николай Переславский считает, что россиянам однозначно стоит создавать резервы в альтернативных валютах — как юанях, так и индийских рупиях, а также любых других валютах дружественных стран.
— Многие из них являются экспортирующими странами, поэтому их Центробанки порой очень неожиданно ослабляют курс своих валют, проводя интервенции, — рассказал эксперт. — Именно к риску обесценивания на 5, 10 или даже 15% валюты таких стран нужно быть готовыми. Но создавать такие резервы однозначно стоит. Для этого нужно направить на покупку в обменнике юаней хотя бы 5% капитала, выделенного под резервы. Также часть резервов (5–10%) можно направить на покупку драгоценных металлов. Доли долларов и евро стоит начать сокращать, но пока можно оставить в резервах как более стабильные инструменты.
Также, по мнению Николая Переславского, одной из возможностей для вложения средств в юанях может стать покупка акций, которые торгуются на Гонконгской бирже.
— Главное — не приобретать сейчас акции китайских девелоперов (в Поднебесной до сих пор продолжается ипотечный кризис) и акции энергетических компаний (не забывайте о волатильности цен на энергоносители в мире), — пояснил эксперт.
Константин Селянин отметил, что серьезных альтернатив юаню для инвестиций пока нет — турецкая лира вдвое девальвировалась за последний год и сильно ослабела, а дирхам ОАЭ — пока слишком экзотическая валюта для россиян.
— Можно думать о юанях, если вы собираетесь в Китай, но у этой валюты курс формируется не так рыночно, как у доллара, волатильность гораздо меньше, то есть сложнее заработать, — подытожила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
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