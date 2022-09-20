Юань — новый доллар? Откуда взялся интерес к китайской валюте и выгодно ли в нее вкладываться сейчас

По словам Константина Селянина, есть две причины роста популярности юаня и одна из них существовала еще до начала спецоперации:

— Китайская экономика — вторая по размеру в мире после американской, превышает даже экономику ЕС и демонстрирует впечатляющий рост на протяжении 30 лет. Поэтому интерес к юаню во многих странах появился уже давно и укреплялся все эти годы, хоть и не быстро. И, конечно же, интерес повысился из-за санкций, которые делают операции с евро и долларом затруднительными — есть риск, что их заморозят и так далее.