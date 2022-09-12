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Как получить льготы на всё

Пенсионный фонд оплатит пенсионерам поездки на отдых (но не всем)

Получить компенсацию можно один раз в два года

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Размер компенсации за топливо будет ограничен

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Пенсионный фонд будет возмещать пенсионерам расходы за поездку на отдых на личном автомобиле. Правда, касается это только тех, кто проживает на Крайнем Севере или в районах, к нему приравненных. Раньше компенсацию можно было получить за поездки на любом виде транспорта, кроме личного.

Компенсировать будут только расходы на топливо, причем в ограниченном размере. В каждом случае он будет рассчитываться отдельно: учтут среднюю стоимость плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха, нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до отдыха. Местом отдыха с 2021 года считается любое, которое укажет пенсионер (до 2021 года нужно было подтверждать отдых документом — например, путевкой в санаторий).

Для того чтобы получить компенсацию, пенсионеру нужно обратиться в отделение ПФР по месту жительства или многофункциональный центр и написать заявление. К нему нужно будет приложить документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо его супругу (свидетельство о регистрации или ПТС), чеки с заправок и справку о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно (ее выдаст РЖД). Получить компенсацию можно один раз в два года.

Согласно постановлению правительства, к районам Крайнего Севера относятся Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край. Также к ним отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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