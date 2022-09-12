Пенсионный фонд оплатит пенсионерам поездки на отдых (но не всем)

Пенсионный фонд будет возмещать пенсионерам расходы за поездку на отдых на личном автомобиле. Правда, касается это только тех, кто проживает на Крайнем Севере или в районах, к нему приравненных. Раньше компенсацию можно было получить за поездки на любом виде транспорта, кроме личного.



Компенсировать будут только расходы на топливо, причем в ограниченном размере. В каждом случае он будет рассчитываться отдельно: учтут среднюю стоимость плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха, нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до отдыха. Местом отдыха с 2021 года считается любое, которое укажет пенсионер (до 2021 года нужно было подтверждать отдых документом — например, путевкой в санаторий).

