Евро упал ниже доллара второй раз за лето. Что происходит с основными мировыми валютами?
До этого года доллар 20 лет был дешевле евро
В понедельник, 22 августа, курс евро на международном рынке «Форекс» опускался до 0,9995 доллара. Соответствующее соотношение было и у мировых валют к рублю: в один и тот же момент на Мосбирже евро стоил 59,82 рубля, а доллар — 59,98. На 23 августа Банк России установил официальный курс доллара на уровне 59,7419 рубля, а евро — 59,5344 рубля.
В этом году евро уже оказывался дешевле доллара 13 июля, а до этого 20 лет, с декабря 2002 года, европейская валюта по стоимости опережала американскую.
По мнению экономиста Константина Селянина, у этого есть две основные причины.
— Во-первых, евро стал падать еще полтора-два года назад из-за последствий пандемии коронавируса, которые на Европе сказались больше, чем на США, — объяснил эксперт. — Вторая, более важная причина — в том, что перспективы европейской экономики гораздо хуже, чем американской. И там, и там происходит одна из самых высоких инфляций в истории нескольких последних десятилетий. Но поскольку боевые действия ведутся именно в Европе, крупнейшие европейские экономики пострадают от этого гораздо больше. К тому же зависимость от российских газа и нефти в Европе не в пример больше, чем в Америке, и западные санкции бьют по крупнейшим европейским экономикам сильнее. Если мы посмотрим прогнозы, то Европе предрекают рецессию уже в этом году, а в США сохраняется, пусть и слабый, но экономический рост.
На простых россиянах, считает Константин Селянин, падение евро к доллару никак не скажется, потому что люди в РФ практически отсечены от товаров и из Европы, и из США.
— Еще год назад, когда еврозона была нашим крупнейшим торговым партнером, можно было бы говорить, что европейские товары станут дешевле, но теперь их просто нет, — пояснил экономист. — А из обычных россиян это скажется лишь на тех, кто держал сбережения в евро. Но у нас таких ничтожно мало.
Похожую точку зрения ранее озвучивал и независимый инвестиционный советник Виктор Немихин. Он рассказал, что сейчас для россиян не так важно движение доллара относительно евро, потому что из-за санкций у людей нет возможности этими валютами воспользоваться.
— Доллары и евро в наличном виде сейчас в Россию не поставляются, за исключением того, что из-за границы привозят путешественники. У ЦБ отсутствует возможность централизованно закупать наличные евро или доллары. Поэтому курс наличной валюты отличается от курса безналичной валюты на Московской бирже, — объяснил Виктор Немихин.
В случае поездок за границу он рекомендовал использовать валюту той страны, в которую едете, чтобы не потерять на конвертации (например, при оплате картой с рублевого или валютного счета). А для сбережений Виктор Немихин больше порекомендовал именно доллар.
По мнению Константина Селянина, ситуация останется примерно такой же до конца года, если не произойдет экстраординарных мировых событий.
— По всей видимости, евро будет в ближайшие месяцы торговаться вокруг этого паритета или даже несколько ниже, — заключил он.