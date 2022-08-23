Евро упал ниже доллара второй раз за лето. Что происходит с основными мировыми валютами?

В понедельник, 22 августа, курс евро на международном рынке «Форекс» опускался до 0,9995 доллара. Соответствующее соотношение было и у мировых валют к рублю: в один и тот же момент на Мосбирже евро стоил 59,82 рубля, а доллар — 59,98. На 23 августа Банк России установил официальный курс доллара на уровне 59,7419 рубля, а евро — 59,5344 рубля.

В этом году евро уже оказывался дешевле доллара 13 июля, а до этого 20 лет, с декабря 2002 года, европейская валюта по стоимости опережала американскую.