Акции «Газпрома» и Сбербанка рухнули. Что ждет экономику и всех нас?
После отказа компаний платить дивиденды их акции резко обрушились на Московской бирже
30 июня акции «Газпрома» на Московской бирже резко обрушились после того, как собрание акционеров компании решило не платить дивиденды за 2021 год. Из-за этого падения бирже пришлось даже приостановить торги акциями «Газпрома», поскольку падение потянуло за собой весь рынок. Аналогичное решение приняли и акционеры Сбербанка — последствия оказались точно такими же. Как эта ситуация отразилась на обычных людях? А что будет с теми, кто в последние годы начал непрофессионально скупать акции на фоне бума частного инвестирования? Экономисты ответили, изменится ли жизнь россиян от падения акций.
Что произошло?
30 июня собрание акционеров «Газпрома» решило не платить дивиденды за 2021 год несмотря на то, что менеджмент и совет директоров рекомендовали направить на выплаты акционерам 1,244 триллиона рублей (это 50% скорректированной чистой прибыли). «Газпром» не выплачивает годовые дивиденды впервые после экономического кризиса 1998 года.
Дивиденды — это доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров. Размер выплат на каждую акцию прописывается в дивидендной политике и утверждается на общем собрании акционеров.
После этой новости акции компании на Московской бирже обвалились на 32,32% — до 207,69 рубля за штуку. Падение потянуло за собой вниз весь рынок, в итоге биржа приостановила торги акциями «Газпрома». После решения «Газпрома» индекс Московской биржи стремительно пошел вниз — началась сильнейшая за последние месяцы волна распродаж.
— Пока крайне сложно определить, форс-мажорное ли это обстоятельство или долгоиграющая картина. Такое не в первый раз происходит с акциями ведущих крупных компаний, — объясняет экономист Георгий Остапкович. — «Газпром» — одна из продвинутых и щедрых компаний по выплатам дивидендов, она не позволяет себе пройти мимо этого или резко опустить планку. Ни в какие другие периоды времени такого не происходило: ни в пандемию, ни в кризис 2015 года. Даже в кризис 2008–2009 годов они платили. И если у такого компетентного эмитента вдруг падают или сходят на нет дивиденды, это всегда вызывает падение акций на биржах.
По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, о том, что розничные инвесторы останутся без дивидендов, стало понятно, когда власти решили взыскать с «Газпрома» разовый дополнительный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — 416 миллиардов рублей.
— Проблема в том, что это было изначально неправильно интерпретировано рынком. Расчет НДПИ происходит ежемесячно, а решение о дополнительном сборе налога распространяется на квартал. Так что весь объём дивидендов — 1,244 триллиона рублей — уйдет в бюджет по 416 миллиардов за каждый месяц третьего квартала, — пояснил эксперт.
В этот же день произошло и годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором также было принято решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Стоит отметить, что еще в мае правительство РФ рекомендовало Сбербанку не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2021 год. Это привело к тому, что акции компании на торгах Московской биржи снизились почти на 7%.
— Здесь всё было прозрачно, поскольку ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за этот год, и исходя из того, что акции упали не так сильно, как в случае с тем же «Газпромом», инвесторы были к этому готовы и распродали свои пакеты чуть раньше, — рассказал Николай Переславский.
Также от выплаты дивидендов отказались акционеры группы «Россети» и металлургической компании «Мечел».
Как это повлияет на людей?
Экономист Георгий Остапкович считает, что сложившаяся ситуация — это лишь психологическая коррекция, которая происходит при подобных форс-мажорах.
— Я уверен, что через несколько дней ситуация начнет исправляться, это чисто психологический выплеск, — рассуждает эксперт. — Можно рассмотреть ситуацию с той стороны, что дивиденды поступают в доход государства. Вполне возможно, что государство недополучит какие-то деньги, они не вольются в экономику, здравоохранение, образование, соцвыплаты. Но это не те суммы. «Газпром» — очень престижная организация, наверняка они выйдут на компенсационные выплаты. На людей эта ситуация точно не повлияет, но и экономику зацепит незначительно.
По словам Николая Переславского, бессмысленно рассуждать о том, как эта ситуация скажется на рынке — серьезное падение акций повлияло и на индекс Мосбиржи, который рухнул следом (почти на 10%):
— Справедливости ради нужно уточнить, что на широкий индекс влияет еще и отказ Сбера от выплаты дивидендов. Там падение не столь критичное, как у «Газпрома», всего лишь около 10% на пике, но для рынка это тоже очень болезненная история. В дальнейшем можно ждать либо того, что цены на «Газпром» и Сбер устаканятся на текущих значениях, либо они будут плавно сползать вниз, поскольку инвестиционная привлекательность обеих компаний за июнь достаточно прилично снизилась.
Те, для кого эта ситуация точно не пройдет бесследно, — держатели акций компаний. Георгий Остапкович считает, что они должны были подготовиться к этой ситуации, учитывая сложившуюся экономическую обстановку.
— Держатели акций наверняка рассчитывали на эту выплату. Может, это дело компенсируется, но они должны были подготовиться. В будущие пакеты санкций может войти «Газпром», поэтому понятно, что его экономическая ситуация будет ухудшаться. Это вызов, и как они перестроят логистику, покажет только время. Держатели акций должны понимать, что они находятся в зоне риска из-за санкционного давления. Они должны просчитывать риски, но могут даже ничего не потерять, а оказаться в небольшом плюсе, — подытожил экономист.
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