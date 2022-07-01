Акции «Газпрома» и Сбербанка рухнули. Что ждет экономику и всех нас?

Что произошло?

30 июня собрание акционеров «Газпрома» решило не платить дивиденды за 2021 год несмотря на то, что менеджмент и совет директоров рекомендовали направить на выплаты акционерам 1,244 триллиона рублей (это 50% скорректированной чистой прибыли). «Газпром» не выплачивает годовые дивиденды впервые после экономического кризиса 1998 года.

Дивиденды — это доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров. Размер выплат на каждую акцию прописывается в дивидендной политике и утверждается на общем собрании акционеров.

