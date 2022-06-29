Почему засчитали алименты и не вычли кредиты: шесть самых сложных вопросов о пособиях на школьников
Отвечает Минтруд
Весной 2022 года в России появилось новое пособие для семей с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подавать заявления на него родители начали в конце апреля, однако оказалось всё не так просто — многие столкнулись с отказами и появились вопросы к новой выплате. В начале июня мы собрали вопросы читателей и ответили на самые распространенные из них, а сегодня переходим к самым сложным. Объяснить причины отказа в самых заковыристых случаях мы попросили Министерство труда и соцполитики.
Коротко напомним о том, что пособие назначают не всем семьям, а только тем, где доход меньше прожиточного минимума на человека. В среднем по России прожиточный минимум на душу населения на сегодняшний день —
Вопрос: получили отказ по причине превышения уровня среднедушевого дохода, но количество членов семьи указано четыре, а нас трое — я, муж и дочь. Могли нам добавить отца дочери (в свидетельстве о рождении он указан, на алименты не подавала и ничего от него не получаем) и его доходы соответственно?
Ответ Минтруда: состав семьи определяется на момент подачи заявления. Если ребенок рожден до вступления в брак, то в числе членов семьи учитывается супруг родителя, с которым проживает ребенок, а не второй родитель. Если родители в разводе или не состояли в браке, то второй родитель не учитывается в составе семьи. Для детального разбора вашей ситуации направьте заявление в интернет-приемную ПФР.
Вопрос: нам отказали в пособии по превышению прожиточного минимума за счет пособия с 3 до 7 лет на того же ребенка, ему исполнилось 8 лет. Почему эти выплаты учитываются?
Ответ Минтруда: пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, которые были произведены за прошлые периоды, не должны учитываться при назначении выплаты на того же ребенка. Возможно, среднедушевой доход семьи был превышен в результате учета других мер социальной поддержки, например пенсий, пособий и других аналогичных выплат, в том числе региональных. Для уточнения состава доходов, которые были учтены, вы можете обратиться в интернет-приемную ПФР.
Вопрос: отказывают, потому что превышен доход в виде процентов по вкладам. Но вклады были закрыты досрочно и проценты по ним не выплачивали!
Ответ Минтруда: Пенсионный фонд России учитывает те данные, которые отражаются в сведениях Федеральной налоговой службы. Если вы считаете, что эти данные не корректны, то можете обратиться в интернет-приемную ПФР и будет проведена повторная проверка поступивших сведений.
Многих волновали не только доходы, но и расходы семьи — на плечи людей и так ложится большое количество обязательных платежей, но ведь часто у семей есть еще и кредиты. Для людей это становится огромной проблемой, иногда долги превышают возможности не по вине человека, и заемщики лишаются жилья.
Вопрос: почему из дохода не вычитают платежи по кредитам?
Ответ Минтруда: при назначении пособия оценивается среднедушевой доход семьи, а не ее расходы. Определены виды доходов, которые учитываются при оценке нуждаемости, и достаточно широкий перечень доходов, которые не входят в расчет (как правило, это доходы, имеющие строгое целевое назначение, например гранты на предпринимательскую деятельность или социальный контракт).
Вычет каких-либо расходов не осуществляется, так как они индивидуальны для каждой семьи и их объем определяется во многом жизненными обстоятельствами гражданина и решениями, которые он принимал.
Точно такой же ответ дал Минтруд семье по поводу алиментов: почему эту сумму учитывают в доходах семьи, член которой ее выплачивает в пользу прежней семьи? Ведомство объяснило, что алименты — это расходы, обусловленные прежними решениями человека, за которые он должен нести ответственность.
Еще один вопрос касается имущества: определяя нуждаемость семьи, его тоже оценивают. Учитывают количество и метраж недвижимости, число и стоимость автомобилей и другой техники — лодок, комбайнов, мотоциклов. Подробнее об этих правилах можете прочитать здесь, а сейчас ответим на последний вопрос.
Вопрос: почему квартира в ипотеке считается имуществом?
Ответ Минтруда: данные о наличии у гражданина недвижимого имущества Пенсионный фонд получает из Росреестра. Приобретенная в ипотеку недвижимость входит в собственность покупателя с момента заключения договора купли-продажи, на нее регистрируется право собственности, поэтому учитывается в собственности заявителя.
При назначении пособия оценивается среднедушевой доход семьи, а не ее расходы. Большой объем расходов для взрослого человека носит характер обязательных платежей: это и налоги, и оплата жилищно-коммунальных услуг, и расходы на содержание своих детей — в том числе алименты, и оплата ипотеки, и помощь пожилым родственникам. Перечень таких расходов индивидуален и их объем определяется во многом волей гражданина и его жизненными обстоятельствами.