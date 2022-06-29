Почему засчитали алименты и не вычли кредиты: шесть самых сложных вопросов о пособиях на школьников

Ответ Минтруда: состав семьи определяется на момент подачи заявления. Если ребенок рожден до вступления в брак, то в числе членов семьи учитывается супруг родителя, с которым проживает ребенок, а не второй родитель. Если родители в разводе или не состояли в браке, то второй родитель не учитывается в составе семьи. Для детального разбора вашей ситуации направьте заявление в интернет-приемную ПФР.



Вопрос: нам отказали в пособии по превышению прожиточного минимума за счет пособия с 3 до 7 лет на того же ребенка, ему исполнилось 8 лет. Почему эти выплаты учитываются?

