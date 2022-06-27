«Потом начинаются проблемы». Экономист объяснил, как дефолт скажется на жизни россиян
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Теперь-то уже точно дефолт? В ночь на 27 июня истек период для выплаты дохода по гособлигациям, сумма долга составила 100 млн долларов. Государство решило отдать долг рублями, поскольку валютные резервы Центробанка до сих пор заморожены.
Но требуют-то с нас доллары! По мнению американского агентства Bloomberg, впервые с 1918 года Россия действительно допустила дефолт по внешнему госдолгу. При этом Минфин отрицает это. Что теперь грозит простым людям — спросили у экономиста Дмитрия Прокофьева, автора канала в Telegram «Деньги и песец».
— Вот когда вы пришли в банк и говорите: «Ребят, я не могу платить», — это и есть дефолт. Это всего лишь название того, что вы не выполнили те обязательства, которые прописаны в кредитном договоре, — объяснил E1.RU Дмитрий Прокофьев. — Проблемы могут быть. Те финансовые институты, которые с российским правительством и банками работают, китайские в первую очередь, скажут: «Понимаете, у вас-то дефолт! Мы с вами будем дальше вести дела, но за это вам посчитаем дополнительные проценты, комиссии». Любые финансовые взаимоотношения станут дороже, чем сейчас.
Экономика рухнет?
Последний раз дефолт в России был в 1998 году: правительство не смогло вернуть все деньги по внутреннему долгу. Тогда работа банков практически остановилась. На этот раз таких кошмарных последствий, конечно, не будет. В том числе и потому, что фактически Россия может рассчитаться с другими странами, но этого ей не позволяет пакет санкций. Иностранные банки просто отказываются принимать платеж в рублях, а не в долларах.
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— Товары останутся в магазине, пока курс рубля не свалится, — уверен экономист. — В ближайшее время не произойдет ничего, но это дополнительные риски, которые сейчас будут учитывать те, кто имеет дело с Россией. С экономикой, когда накапливаются риски, сначала вроде ничего, ничего, ничего, потом начинаются проблемы.
Прочитайте мнения разных экспертов о том, как дефолт скажется на жизни нашей страны: во-первых, тяжко будет российским компаниям, которые рискуют потерять своих зарубежных партнеров. Во-вторых, всё имущество России за границей могут выставить на торги за копейки. А это не только яхты и виллы, но и Дома дружбы и даже полпредства.
Экономист Константин Селянин считает, что в свете последних событий Россия стала «страной-изгоем», поэтому никаких последствий от дефолта для обычного человека уже не будет.