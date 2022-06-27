«Потом начинаются проблемы». Экономист объяснил, как дефолт скажется на жизни россиян

Теперь-то уже точно дефолт? В ночь на 27 июня истек период для выплаты дохода по гособлигациям, сумма долга составила 100 млн долларов. Государство решило отдать долг рублями, поскольку валютные резервы Центробанка до сих пор заморожены.



Но требуют-то с нас доллары! По мнению американского агентства Bloomberg, впервые с 1918 года Россия действительно допустила дефолт по внешнему госдолгу. При этом Минфин отрицает это. Что теперь грозит простым людям — спросили у экономиста Дмитрия Прокофьева, автора канала в Telegram «Деньги и песец».