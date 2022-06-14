Квартира, дача или доллары? Спросили у экономистов, во что сегодня выгоднее вкладывать деньги
Эксперты объяснили, после каких вложений можно остаться в выигрыше
После начала спецоперации на Украине проблема того, как сохранить (и преумножить) свои сбережения, встала перед россиянами еще острее. Западные санкции по отношению к российским банкам, а также ответные действия властей нашей страны поставили в неудобное положение многих людей. Куда в нынешних условиях выгоднее всего вложить деньги: в валюту, акции или недвижимость? Или можно просто открыть вклад в банке и не беспокоиться? Эксперты объяснили, как стоит поступить в сегодняшней ситуации.
Основные виды вложений для россиян — вклады в банках, ценные бумаги, валюта и недвижимость. С валютными счетами в банках сейчас могут возникнуть проблемы. Всё дело в том, что уже в шести банках действуют комиссии за валютные счета: это «Райффайзен», «Тинькофф», «Ситибанк», «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. «Росбанк» планирует ввести такую комиссию до конца июня, кроме того, об этом сообщают и некоторые другие, менее крупные банки. Введение комиссии — единственная возможность для банков не остаться в убытке, когда отрицательные ставки по вкладам не разрешают ни законодатели, ни регулятор.
— Держать пассивы в валюте для российских банков сейчас невыгодно. Они не могут на них зарабатывать. Кто-то должен был дать старт этому процессу. Не исключено, что и другие банки начнут брать с розничных клиентов плату за хранение валюты либо предлагать им конвертировать сбережения в долларах и евро в иные валюты «дружественных» стран или даже иные инструменты, — прокомментировал генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов для Frank Media.
Но при этом банкиры не ожидают, что произойдет вторая волна оттока средств с валютных счетов. Они предполагают, что некоторые клиенты могут перейти в банки, которые еще не ввели такие комиссии. Позднее ситуацию прокомментировали и в Центробанке: там сообщили, что нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России будет изучать, соответствовало ли введение комиссий и их увеличение условиям уже заключенных договоров. Кроме того, будет выясняться, соответствовали ли сами договоры требованиям закона.
— Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, — пояснили в Банке России.
Так куда же будет выгодно вложить свои средства? Аналитик Teletrade Алексей Федоров считает, что для правильного структурирования сбережений нужно в первую очередь определить, на каком этапе инвестиционного и макроэкономического цикла сейчас находятся Россия и мир в целом.
— Еще полгода назад мнение на этот счет сводилось к тому, что в 2020 году мировая экономика прошла заключительную фазу цикла — циклический спад, и впереди у нее 5–7 лет непрерывного роста, — пояснил эксперт. — Но, как оказывается теперь, это было ошибочным, потому что коронакризис не только не решил, но и усугубил дисбаланс спроса и предложения в мире. Он на некоторое время искусственно остановил экономику, а потом за счет безумных вливаний центральных банков и правительств крупнейших экономик в мире отсрочил на пару лет настоящий циклический кризис. То есть экономический цикл, начавшийся в 2009 году, теперь должен завершиться в 2022–2023 годах глобальным экономическим спадом.
Что это значит для обычных людей, которые ищут способы сохранить и преумножить свои сбережения? По словам Алексея Федорова, для этого нужно заглянуть в историю — в прошлый аналогичный период 2008–2009 годов — и посмотреть, что происходило с ценами на недвижимость, курсом рубля и стоимостью ценных бумаг в то время.
— Цены на недвижимость в России с начала 2008 года по конец 2009 года снизились на 30–35%. Курс рубля за аналогичный период подешевел на 25–30%, хотя в январе 2009 года падение российской валюты достигало 50%. Что касается российского рынка акций (фондовый индекс РТС), то к концу 2008 года он рухнул на 75–80%, а к концу 2009 года потери сократились до 40%, — рассказал Алексей Федоров.
На основе этой статистики аналитик оценил текущую ситуацию.
— На начало июня 2022 года цена квадратного метра в России снизилась от исторического пика, поставленного в апреле, всего на 1%, то есть никакого падения здесь еще не было, — объяснил Алексей Федоров. — В курсе рубля надвигающийся кризис в мировой экономике гораздо более заметен. В марте падение российской валюты к доллару США достигало 50–55%, после чего курс развернулся и на текущий момент демонстрирует прирост с начала года на 21%. Примерно то же самое можно сказать и о российском рынке акций. В конце февраля падение индекса РТС достигло 65–70%, после чего к началу июня падение сократилось до 35%.
По словам эксперта, сложилась странная ситуация: мировой кризис еще не наступил, но рубль и российские акции уже показали падение, сопоставимое с кризисным. Причиной стали западные санкции, которые ввели в отношении России этой весной.
— По большому счету то, что произошло с рублем и российскими акциями в феврале-марте этого года, можно считать фальстартом, — говорит Алексей Федоров. — Рынок недвижимости в этом плане, естественно, оказался более устойчивым, так как ориентируется прежде всего на реальные экономические процессы, а не на эмоциональные обвалы валютного курса и рынка акций. Но это не значит, что рынок недвижимости не упадет: это произойдет позже, в течение второй половины 2022 года и 2023 года, когда мировой кризис, начало которого уже наблюдается в США, еврозоне и других крупных экономиках, войдет в более острую фазу.
Эксперт считает, что во второй половине 2022 года с большой вероятностью произойдет новое падение курса рубля обратно к мартовским уровням (105–115 рублей за доллар США и 115–125 рублей за евро). Также случится еще одно падение российского фондового рынка — по индексу РТС на отметки в 400–600 против текущих 1200. Падение цен на недвижимость будет более растянутым во времени и к середине 2023 года может достичь 30–35%.
— Если принять такой сценарий за базовый, то становится понятно, что лучшей структурой сбережений до конца 2022 года будет премущественное владение ликвидными инструментами с фиксированной доходностью (рублевые вклады до полугода), а также безналичная иностранная валюта. Примерное соотношение — 70 на 30 или 80 на 20 соответственно, — подытожил Алексей Федоров.
Что же касается загородной недвижимости, то, по словам основателя центра недвижимости «Метры» Дениса Крахоткина, сейчас в нее вкладываться выгодно — спрос на дачи и коттеджи повысился еще во времена пандемии. Интерес к загородному жилью начинает расти с апреля и достигает пика летом, а зимой ожидаемо падает.
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— Это еще в пандемию началось, во время первых ограничений. Люди уже тогда начали смотреть на загородную недвижимость. Спрос повысился и сейчас продолжается — и на аренду, и на продажу. На все дома спрос поднялся. Кроме того, сейчас появились выгодные льготные программы кредитования на строительство, — пояснил Денис Крахоткин.
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