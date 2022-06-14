Квартира, дача или доллары? Спросили у экономистов, во что сегодня выгоднее вкладывать деньги

— Держать пассивы в валюте для российских банков сейчас невыгодно. Они не могут на них зарабатывать. Кто-то должен был дать старт этому процессу. Не исключено, что и другие банки начнут брать с розничных клиентов плату за хранение валюты либо предлагать им конвертировать сбережения в долларах и евро в иные валюты «дружественных» стран или даже иные инструменты, — прокомментировал генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов для Frank Media.



Но при этом банкиры не ожидают, что произойдет вторая волна оттока средств с валютных счетов. Они предполагают, что некоторые клиенты могут перейти в банки, которые еще не ввели такие комиссии. Позднее ситуацию прокомментировали и в Центробанке: там сообщили, что нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России будет изучать, соответствовало ли введение комиссий и их увеличение условиям уже заключенных договоров. Кроме того, будет выясняться, соответствовали ли сами договоры требованиям закона.