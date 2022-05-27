Путин поднял минимальный размер оплаты труда. Какой он теперь у новосибирцев и на что его реально хватит?

МРОТ установлен в размере 42% от медианной заработной платы, но он не может быть ниже прожиточного минимума за предыдущий год. С первого января 2022 года МРОТ в Новосибирской области установлен на уровне 17 362 рубля 50 копеек в месяц.



То есть после повышения он должен составить 19 098 рублей 75 копеек.

