Путин поднял минимальный размер оплаты труда. Какой он теперь у новосибирцев и на что его реально хватит?
Тем временем еда подорожала на 25%, а бытовая техника — на все 50%
Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в России «минимум на 10%». НГС подсчитал, на сколько должны увеличиться доходы новосибирцев в реальности и на что хватит этих денег при нынешних ценах. Спойлер: с голоду вы не умрете, но жизнь веселой тоже не покажется.
Было и стало
Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальная сумма, которой, по мнению чиновников, должно хватить для удовлетворения базовых потребностей человека. До 2020 года она определялась исходя из стоимости единой для всех продуктовой корзины. Но с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается как 44,2% от медианного дохода граждан РФ за прошлый год, с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону (ФЗ
В Новосибирской области размер прожиточного минимума сейчас определяется постановлением местного правительства от 17 августа 2021 года. Для трудоспособного населения он установлен на уровне
Другими словами, после обещанного повышения ПМ для работающих взрослых жителей Новосибирска должен составить минимум
Прожиточный минимум, впрочем, — это некая базовая характеристика, исходя из которой определяется уже значимая для граждан величина — минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Размер зарплаты при полной занятости (восемь часов пять раз в неделю) не может быть меньше МРОТ. Но в основном этот показатель используется для определения социальных выплат, штрафов
МРОТ установлен в размере 42% от медианной заработной платы, но он не может быть ниже прожиточного минимума за предыдущий год. С первого января 2022 года МРОТ в Новосибирской области установлен на уровне
То есть после повышения он должен составить
Нужно заметить, что значение МРОТ — это величина до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть, если ваша зарплата по договору составляет, например
Хватит ли повышения?
Как уже было сказано, расчет прожиточного минимума и МРОТ сегодня уже не учитывает стоимость потребительской корзины. Однако сам по себе этот минимальный набор продуктов (достаточный для физического выживания) Росстат продолжает считать.
В апреле на нее пришлось бы потратить 6034 рубля. Год назад тот же набор продуктов обошелся бы в 4818 рублей. То есть даже этот набор базовых продуктов за год подорожал на 25%.
Подорожали и непродовольственные товары. Даже там, где рост пока не так заметен (обувь, одежда), по данным Росстата, он составил 6–9%. А вот бытовая техника теперь обойдется дороже на 40–50%.
Так, по данным Росстата, средняя цена электропылесоса за год выросла с 7162 рублей до
Обещанное увеличение МРОТ покроет разве что рост тарифов ЖКХ. С июля этого года в Новосибирске цена за тепло от «Сибирской генерирующей компании» увеличится на 5,19%, горячей воды — на 5,19%. Прочие статьи расходов должны увеличиться примерно в таких же пропорциях.
Главное, впрочем, что нужно помнить, — ни увеличение размера прожиточного минимума, ни изменения МРОТ никак не отразятся на ваших доходах, если они уже выше этих значений. А вот рост стоимости жизни точно затронет всех.
Тем, кому кажется, что даже с увеличенным значением прожиточного выжить нереально, может быть интересен опыт героини материала Ксении Лысенко о бывшем руководителе строительной фирмы, которая сейчас живет на 8500 рублей в месяц.