С 1 июня в России начнется повышение пенсий. Кому его ждать

Гарантированно летом увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в феврале, марте или апреле 2022 года. Пенсионер в таком случае получает повышение, равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения, то есть, например, после прекращения работы в феврале повышенная пенсия первый раз придет в июне, после увольнения в марте — придет в июле и так далее. При этом невыплаченная надбавка за эти три пропущенных месяца придет с первой повышенной пенсией.