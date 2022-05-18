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Жить дорого

«Зарплату мужа урезали вдвое». Считаем бюджет обычной семьи и не находим денег на еду

Кризис отобрал у супругов отдых, планы и уверенность в будущем

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Кот Степан в этой истории — единственный, кто может позволить себе остаться не анонимным

Кот Степан в этой истории — единственный, кто может позволить себе остаться не анонимным

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Семья Смирновых живет в Екатеринбурге. Она совсем небольшая: муж Иван, жена Екатерина и их кот Степан. Детей нет — и в нынешней ситуации, это, возможно, к лучшему. После начала спецоперации и лавины санкций Ивану урезали зарплату, Екатерина начала работать на двух ставках, и всё равно свести концы с концами у них не получается.

Считаем бюджет Смирновых и поражаемся росту цен. По просьбе супругов имена мы изменили, иначе на работе у них могли бы возникнуть проблемы.

Общий доход семьи — 50 тысяч рублей. После 24 февраля он остался неизменным, но есть нюанс: раньше эту сумму зарабатывал один Иван, а Екатерина была домохозяйкой. В апреле зарплату мужа урезали, и ей пришлось срочно искать работу. Катя устроилась на две ставки в детском саду. Первая — ассистент ребенка с ограниченными возможностями, вторая — младший воспитатель. В итоге теперь Смирновы вдвоем получают столько, сколько прежде получал один Иван.

— Ваня работает на производстве, связанном с автотранспортом. Думаю, всем известно про санкции, введенные автомобильными компаниями. На предприятии мужа прибыль падает, так как нет поставок, а содержать такое количество работников и платить им прежние деньги становится невыгодно. Поэтому зарплаты урезают, — объяснила Екатерина.

Соль и сахар, по выражению Екатерины, «подорожали безумно»

Соль и сахар, по выражению Екатерины, «подорожали безумно»

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Бюджет в 50 тысяч рублей семья тратит следующим образом:

  • 5 тысяч — коммуналка;
  • 2 тысячи — мобильная связь и интернет;
  • 4 тысячи — кошачий корм и наполнитель;
  • 4 тысячи — проезд на работу;
  • 5 тысяч — сигареты;
  • 5 тысяч — питание на работу;
  • 3 тысячи — бытовая химия;
  • 2 тысячи — лекарства;
  • 10 тысяч откладываются на учебу (необходима для работы в детсаду);
  • 4 тысячи — глазные капли, линзы и раствор для них;
  • 1 тысяча — маникюр (иначе ногти Екатерины из-за постоянного контакта с химией начинают ломаться);
  • 1 тысяча уходит на мелочи вроде пены для бритья и шампуня.

Итого на еду остается 4 тысячи рублей. При этом деньги нужны не только самим супругам: в 2019 году их родной дом в областном городе Реже подожгли. С тех пор они всей семьей помогают бабушке и дедушке, которые там жили. Порой возникает необходимость помочь и другим родственникам; впрочем, иногда, наоборот, родные их выручают.

— Нам помогают картошкой, домашними яйцами, но это не так сильно исправляет ситуацию, — поделилась Катя. — Раньше мы заходили в продуктовый магазин, тратили тысяч 12 за раз, и этого хватало на месяц. За исключением, конечно, хлеба, молока и других скоропортящихся продуктов. Теперь цены на всё взлетели.

Сгоревший дом в Реже

Сгоревший дом в Реже

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Возросли затраты и на домашнюю аптечку.

— У нас стандартная аптечка: мази от боли в мышцах, обезболивающие, жаропонижающие, но недавно из обычного набора начало выбиваться снотворное. Из-за всей этой ситуации уснуть у меня уже не всегда получается, — рассказала девушка.

Пара планировала отпуск в сентябре, но теперь денег на него просто нет. Проблемы возникают даже с тем, чтобы купить минимум одежды или сводить кота к ветеринару.

— Сейчас наш отдых заключается в том, чтобы на выходных прогуляться по парку. Не больше, — констатирует Екатерина. — Никто из нас не может ходить летом в зимних джинсах. Этот вопрос с каждым днем встает всё острее. Плюс подошло время плановых прививок для кота. Раньше на это ушло бы около пяти тысяч. Сейчас даже эти деньги взять и выделить довольно тяжело, а ведь ценник поднялся.

Степан пока не ощутил на себе кризиса — только он не понимает, почему хозяйки теперь постоянно нет дома

Степан пока не ощутил на себе кризиса — только он не понимает, почему хозяйки теперь постоянно нет дома

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С грустью супруги смотрят не только на сентябрь, но и на лето. Екатерине придется потратиться на профессиональное обучение, и, похоже, для этого она пожертвует днем рождения.

— Я собиралась отметить его, собраться всей семьей. Родственники мужа и мои, всего человек пятнадцать. От этого придется отказаться. Мы просто не сможем себе этого позволить, — призналась девушка.

Рисование — хобби Екатерины

Рисование — хобби Екатерины

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Пара постоянно слышит советы: переехать, найти подработку или начать самим делать заготовки. Но последовать этим советам не так-то просто.

— Мы не работаем в онлайн-сфере, и просто взять, сорваться и переехать у нас не получится. Плюс и у меня, и у мужа есть родственники, их не выйдет взять и оставить.

Еще нам советуют подработки, но это невозможно. Я и так работаю на двух ставках, а у мужа ненормированный рабочий день, он практически не вылезает с работы. Он может уехать на работу к 9 утра, а вернуться в 2 часа ночи. Ему сократили плату за час, и теперь приходится работать больше, чтобы просто существовать, чтобы не так сильно уронить уровень жизни, — объясняет девушка.

Так выглядит типичный обед на двоих, который супруги брали на прогулку. По крайней мере, выглядел раньше

Так выглядит типичный обед на двоих, который супруги брали на прогулку. По крайней мере, выглядел раньше

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Тем не менее Екатерина пытается находить в ситуации и плюсы.

— Мне нравится моя работа, я наконец нашла то направление, в котором хочу и готова развиваться. Но это означает еще больше затрат: в основном, на обучение, — пояснила Екатерина. — И еще немного размышлений. Мы с Ваней поженились в декабре, хотя изначально планировали в мае. Свадьба полностью, с кольцами, платьем и костюмами, вышла в 75 тысяч. Если бы всё-таки решили играть в мае, то сейчас это вышло бы раза в полтора дороже.

Еще одна проблема: ценник на оптику тоже растет

Еще одна проблема: ценник на оптику тоже растет

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На этом любые плюсы, как считает Екатерина, кончаются. Кризис отобрал у семьи не только планы на будущее, но и саму уверенность в нем.

— У меня пропала уверенность в следующем дне. Если раньше я точно знала, что у меня всегда есть сумма про запас, то теперь ее нет. Нет уверенности в том, что будет завтра. Ладно я — работаю в госструктуре и уверена, что меня не сократят. Но кто гарантирует, что этого не сделают с мужем? А это стало бы потерей половины семейного бюджета. Это еще сильнее сказалось бы на нашей жизни, — резюмирует Екатерина.

СЮЖЕТ

Жить дорогоЖить дорого

Ранее мы разбирали бюджет другой семьи — у них, несмотря на работу почти без выходных, на еду остается всего 600 рублей.

А еще мы публиковали пять лайфхаков для экономии — почитайте, может, они помогут вам в это непростое время.

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