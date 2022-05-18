«Зарплату мужа урезали вдвое». Считаем бюджет обычной семьи и не находим денег на еду

Считаем бюджет Смирновых и поражаемся росту цен. По просьбе супругов имена мы изменили, иначе на работе у них могли бы возникнуть проблемы.

Общий доход семьи — 50 тысяч рублей. После 24 февраля он остался неизменным, но есть нюанс: раньше эту сумму зарабатывал один Иван, а Екатерина была домохозяйкой. В апреле зарплату мужа урезали, и ей пришлось срочно искать работу. Катя устроилась на две ставки в детском саду. Первая — ассистент ребенка с ограниченными возможностями, вторая — младший воспитатель. В итоге теперь Смирновы вдвоем получают столько, сколько прежде получал один Иван.