«Зарплату мужа урезали вдвое». Считаем бюджет обычной семьи и не находим денег на еду
Кризис отобрал у супругов отдых, планы и уверенность в будущем
Семья Смирновых живет в Екатеринбурге. Она совсем небольшая: муж Иван, жена Екатерина и их кот Степан. Детей нет — и в нынешней ситуации, это, возможно, к лучшему. После начала спецоперации и лавины санкций Ивану урезали зарплату, Екатерина начала работать на двух ставках, и всё равно свести концы с концами у них не получается.
Считаем бюджет Смирновых и поражаемся росту цен. По просьбе супругов имена мы изменили, иначе на работе у них могли бы возникнуть проблемы.
Общий доход семьи — 50 тысяч рублей. После 24 февраля он остался неизменным, но есть нюанс: раньше эту сумму зарабатывал один Иван, а Екатерина была домохозяйкой. В апреле зарплату мужа урезали, и ей пришлось срочно искать работу. Катя устроилась на две ставки в детском саду. Первая — ассистент ребенка с ограниченными возможностями, вторая — младший воспитатель. В итоге теперь Смирновы вдвоем получают столько, сколько прежде получал один Иван.
— Ваня работает на производстве, связанном с автотранспортом. Думаю, всем известно про санкции, введенные автомобильными компаниями. На предприятии мужа прибыль падает, так как нет поставок, а содержать такое количество работников и платить им прежние деньги становится невыгодно. Поэтому зарплаты урезают, — объяснила Екатерина.
Бюджет в 50 тысяч рублей семья тратит следующим образом:
- 5 тысяч — коммуналка;
- 2 тысячи — мобильная связь и интернет;
- 4 тысячи — кошачий корм и наполнитель;
- 4 тысячи — проезд на работу;
- 5 тысяч — сигареты;
- 5 тысяч — питание на работу;
- 3 тысячи — бытовая химия;
- 2 тысячи — лекарства;
- 10 тысяч откладываются на учебу (необходима для работы в детсаду);
- 4 тысячи — глазные капли, линзы и раствор для них;
- 1 тысяча — маникюр (иначе ногти Екатерины из-за постоянного контакта с химией начинают ломаться);
- 1 тысяча уходит на мелочи вроде пены для бритья и шампуня.
Итого на еду остается 4 тысячи рублей. При этом деньги нужны не только самим супругам: в 2019 году их родной дом в областном городе Реже подожгли. С тех пор они всей семьей помогают бабушке и дедушке, которые там жили. Порой возникает необходимость помочь и другим родственникам; впрочем, иногда, наоборот, родные их выручают.
— Нам помогают картошкой, домашними яйцами, но это не так сильно исправляет ситуацию, — поделилась Катя. — Раньше мы заходили в продуктовый магазин, тратили тысяч 12 за раз, и этого хватало на месяц. За исключением, конечно, хлеба, молока и других скоропортящихся продуктов. Теперь цены на всё взлетели.
Возросли затраты и на домашнюю аптечку.
— У нас стандартная аптечка: мази от боли в мышцах, обезболивающие, жаропонижающие, но недавно из обычного набора начало выбиваться снотворное. Из-за всей этой ситуации уснуть у меня уже не всегда получается, — рассказала девушка.
Пара планировала отпуск в сентябре, но теперь денег на него просто нет. Проблемы возникают даже с тем, чтобы купить минимум одежды или сводить кота к ветеринару.
— Сейчас наш отдых заключается в том, чтобы на выходных прогуляться по парку. Не больше, — констатирует Екатерина. — Никто из нас не может ходить летом в зимних джинсах. Этот вопрос с каждым днем встает всё острее. Плюс подошло время плановых прививок для кота. Раньше на это ушло бы около пяти тысяч. Сейчас даже эти деньги взять и выделить довольно тяжело, а ведь ценник поднялся.
С грустью супруги смотрят не только на сентябрь, но и на лето. Екатерине придется потратиться на профессиональное обучение, и, похоже, для этого она пожертвует днем рождения.
— Я собиралась отметить его, собраться всей семьей. Родственники мужа и мои, всего человек пятнадцать. От этого придется отказаться. Мы просто не сможем себе этого позволить, — призналась девушка.
Пара постоянно слышит советы: переехать, найти подработку или начать самим делать заготовки. Но последовать этим советам не так-то просто.
— Мы не работаем в онлайн-сфере, и просто взять, сорваться и переехать у нас не получится. Плюс и у меня, и у мужа есть родственники, их не выйдет взять и оставить.
Еще нам советуют подработки, но это невозможно. Я и так работаю на двух ставках, а у мужа ненормированный рабочий день, он практически не вылезает с работы. Он может уехать на работу к 9 утра, а вернуться в 2 часа ночи. Ему сократили плату за час, и теперь приходится работать больше, чтобы просто существовать, чтобы не так сильно уронить уровень жизни, — объясняет девушка.
Тем не менее Екатерина пытается находить в ситуации и плюсы.
— Мне нравится моя работа, я наконец нашла то направление, в котором хочу и готова развиваться. Но это означает еще больше затрат: в основном, на обучение, — пояснила Екатерина. — И еще немного размышлений. Мы с Ваней поженились в декабре, хотя изначально планировали в мае. Свадьба полностью, с кольцами, платьем и костюмами, вышла в 75 тысяч. Если бы всё-таки решили играть в мае, то сейчас это вышло бы раза в полтора дороже.
На этом любые плюсы, как считает Екатерина, кончаются. Кризис отобрал у семьи не только планы на будущее, но и саму уверенность в нем.
— У меня пропала уверенность в следующем дне. Если раньше я точно знала, что у меня всегда есть сумма про запас, то теперь ее нет. Нет уверенности в том, что будет завтра. Ладно я — работаю в госструктуре и уверена, что меня не сократят. Но кто гарантирует, что этого не сделают с мужем? А это стало бы потерей половины семейного бюджета. Это еще сильнее сказалось бы на нашей жизни, — резюмирует Екатерина.
СЮЖЕТ
Ранее мы разбирали бюджет другой семьи — у них, несмотря на работу почти без выходных, на еду остается всего 600 рублей.
А еще мы публиковали пять лайфхаков для экономии — почитайте, может, они помогут вам в это непростое время.