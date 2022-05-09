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Спецоперация на Украине

Дети погибших на Украине российских военнослужащих пройдут в вузы без экзаменов

Для детей участников спецоперации будут введены квоты

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Квота составит 10% от общего числа бюджетных мест

Квота составит 10% от общего числа бюджетных мест

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Во время выступления на Параде Победы Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных мерах поддержки для детей российских военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, — сказал президент. — Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан.

Документ не только подписан, но уже и опубликован. Согласно указу, в вузах будет введена специальная квота для детей участников спецоперации: они займут 10% бюджетных мест по каждой специальности.

В пределах этой квоты дети военнослужащих и сотрудников государственных органов, участвовавших в спецоперации, будут поступать с учетом результатов экзаменов. Дети погибших и получивших ранение участников спецоперации будут зачислены без экзаменов. Сдать придется только творческие или профессиональные экзамены, если они предусмотрены специальностью.

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Указ также рекомендует главам регионов предоставить таким абитуриентам дополнительные меры поддержки на региональном уровне. Вероятно, речь идет о дополнительной стипендии.

Документ вступает в силу с момента публикации, так что поступить по квоте дети военнослужащих смогут уже в этом году.

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