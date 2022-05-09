Дети погибших на Украине российских военнослужащих пройдут в вузы без экзаменов

Во время выступления на Параде Победы Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных мерах поддержки для детей российских военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, — сказал президент. — Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан.

