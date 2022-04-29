Центробанк опустил ключевую ставку еще на 3 процентных пункта. Что это значит для всех нас
Это уже второе снижение после рекордного февральского скачка
Банк России вновь принял решение снизить ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 14% годовых.
— Решение ЦБ по ключевой ставке наряду с госпрограммами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности, — говорится в заявлении регулятора.
В ЦБ отметили, что видят пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году, в среднем за год она будет в пределах 12,5–14%.
Кроме того, в банке подчеркнули, что в ближайшие месяцы в России продолжит возрастать годовая инфляция, по итогам года она составит 18–23%.
Снижение ВВП, по прогнозам Центробанка, в 2023 году будет в пределах 3%, а в 2024 году вырастет на 2,5–3,5%.
Предыдущее снижение ключевой ставки с 20 до 17% произошло 8 апреля. Тогда в Центробанке пояснили, что, хоть риски для финансовой стабильности РФ и сохраняются, но, по крайней мере, перестали нарастать.
Перед этим же ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, а дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и, как следствие, замедляется инфляция.