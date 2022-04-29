Центробанк опустил ключевую ставку еще на 3 процентных пункта. Что это значит для всех нас

Банк России вновь принял решение снизить ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 14% годовых.

— Решение ЦБ по ключевой ставке наряду с госпрограммами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности, — говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ отметили, что видят пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году, в среднем за год она будет в пределах 12,5–14%.



Кроме того, в банке подчеркнули, что в ближайшие месяцы в России продолжит возрастать годовая инфляция, по итогам года она составит 18–23%.