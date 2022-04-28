МРОТ и прожиточный минимум планируют поднять на 9%

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда планируют в ближайшее время поднять на 9%. Такую цифру «Известиям» назвали представители власти, знакомые с обсуждением. Саму индексацию анонсировал президент России Владимир Путин еще в марте, а 27 апреля во время выступления перед Советом законодателей при Федеральном Собрании он отметил, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения.



Прожиточный минимум используется для определения нуждаемости и расчета пособий. Так, например, пособие на детей до трех лет назначают семьям, в которых доход меньше двух прожиточных минимумов на человека, а сама ежемесячная выплата равна детскому прожиточному минимуму. Сегодня в среднем по стране детский ПМ составляет 12 274 рубля, если его проиндексируют на 9%, то он вырастет до 13 378 рублей. МРОТ после индексации составит 15 140 рублей, общий прожиточный минимум — 13 792 рубля.

