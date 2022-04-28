МРОТ и прожиточный минимум планируют поднять на 9%
Путин заявил, что решение должно быть принято в ближайшее время
Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда планируют в ближайшее время поднять на 9%. Такую цифру «Известиям» назвали представители власти, знакомые с обсуждением. Саму индексацию анонсировал президент России Владимир Путин еще в марте, а 27 апреля во время выступления перед Советом законодателей при Федеральном Собрании он отметил, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения.
Прожиточный минимум используется для определения нуждаемости и расчета пособий. Так, например, пособие на детей до трех лет назначают семьям, в которых доход меньше двух прожиточных минимумов на человека, а сама ежемесячная выплата равна детскому прожиточному минимуму. Сегодня в среднем по стране детский ПМ составляет
Обычно прожиточный минимум, пенсии, пособия, МРОТ и зарплаты бюджетников пересчитывают раз в год. Пенсии и ряд выплат индексируют, как правило, на уровень ожидаемой инфляции. В 2021 году реальная инфляция существенно превысила ожидаемую, в конце концов пенсии проиндексировали не на 5,9%, как собирались, а на 8,6% — на 0,2% выше инфляции. Сейчас инфляция выше, на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в 2022 году она составит 20,7%.
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МРОТ и ПМ с недавних пор завязаны на такие показатели, как «медианная заработная плата» и «медианный доход», которые устанавливает Росстат. Половина россиян получает больше этих показателей, половина — меньше (подробнее о новых правилах расчета МРОТ и ПМ мы рассказывали в этом материале). Однако будут ли учитывать эти правила или внеплановое повышение будет именно индексацией — не уточняется.