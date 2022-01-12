Пенсии в 2022 году проиндексируют на 8,6%

Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Такой порог он предложил установить в связи с высокой инфляцией. По данным Центробанка, в 2022 году она составила 8,4%. Президент предложил провести индексацию с небольшим зазором — на 8,6%.
— Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, — пояснил Путин.
Идею индексировать пенсии выше инфляции Владимир Путин озвучивал и ранее. В частности, этот вопрос поднимался на пресс-конференции президента, которая состоялась в декабре прошлого года, и на съезде «Единой России» в августе.