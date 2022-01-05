Зарплаты, пенсии, пособия: 10 выплат, которые вырастут в 2022 году

Вместе с наступлением нового года всегда приходят перемены. О каких-то мы узнаем со временем, но кое-что известно уже сейчас. Например, как изменятся выплаты и пособия в этом году, мы уже знаем. Тут пока без неприятных сюрпризов: пособия в 2022 году выросли. Мы собрали информацию о каждой выплате, которая увеличится в наступившем году.

МРОТ