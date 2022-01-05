Зарплаты, пенсии, пособия: 10 выплат, которые вырастут в 2022 году

Вместе с наступлением нового года всегда приходят перемены. О каких-то мы узнаем со временем, но кое-что известно уже сейчас. Например, как изменятся выплаты и пособия в этом году, мы уже знаем. Тут пока без неприятных сюрпризов: пособия в 2022 году выросли. Мы собрали информацию о каждой выплате, которая увеличится в наступившем году.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. С недавних пор он завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян: половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42% от нее. В 2021 году минимальный размер оплаты труда равнялся
Пособие по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 года вырос с 12 130 до 12 792 рублей. Максималку, как и прежде, платят первые три месяца. Потом еще три месяца безработный получает 5 тысяч рублей. Это при условии, что до постановки на учет у человека работа была. Те, кто не имел трудового дохода в последнее время, могут рассчитывать на минимальный размер пособия — 1 500 рублей. Подробнее о помощи безработным мы писали в этом материале.
Прожиточный минимум
Общероссийский прожиточный минимум на душу населения в 2022 году —
Пособие на детей до трех лет
Выплата, которую изначально прозвали «путинским пособием», полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. В 2022 году ПМ составляет
Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму: в среднем по стране в 2022 году это
Пособие на детей от трех до семи лет
Самое сложное пособие. Во-первых, к нему относится комплексная оценка нуждаемости — то есть при назначении пособия учитывается не только доход семьи, но и имущество: квартиры, машины, даже банковские вклады. Во-вторых, работает правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход или хотя бы уважительная причина не работать (например, уход за пожилым человеком или ребенком-инвалидом). Подробнее об этих правилах можно прочитать в этом материале. В-третьих, пособие может быть разного размера, это зависит от доходов. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (12 274 рубля в среднем по стране). Больше уже не дадут — это максимум.
Пособие одиноким родителям
Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка: в 2022 году это 6137 рублей.
Материнский капитал
В материнский капитал каждый год вносят какие-нибудь изменения. В этом году было решено, что отныне он индексируется не по прогнозируемой инфляции, а по фактической, то есть увеличивать сумму маткапитала будут не 1 января, как раньше, а 1 февраля. До этого Минтруд предлагал повысить сумму маткапитала на первого ребенка до
Подробнее о том, как получать и на что тратить материнский капитал, мы писали в этом материале.
Пенсии
Страховые пенсии с 1 января 2022 года увеличиваются на 5,9%. Размер фиксированной выплаты — то есть базовой части пенсии, которая увеличивается за счет стажа — составит 6401 рубль. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, эту выплату получают в двойном размере.
Зарплаты
В декабре правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам в 2022 году. Речь идет о тех, кто перечислен в так называемых майских указах президента — учителя, врачи, преподаватели вузов, ученые и работники культуры. Всем остальным тоже полагается прибавка к зарплате: ежегодная индексация входит в обязанности работодателя. Статья 134 Трудового кодекса связывает индексацию с ростом потребительских цен, так что хоть в законе и нет точной формулы расчета ежегодной прибавки, ориентироваться работодатель должен на инфляцию. Она, по последним подсчетам, составила 8,4%.
«Пушкинская карта»
В 2022 году номинал «Пушкинской карты» увеличится до 5 тысяч. Это ежегодная выплата, которая поступает на специальную карту и потратить которую можно только на посещение учреждений культуры. Деньги полагаются россиянам от 14 до 22 лет.
Снять деньги с карты не получится: ее баланс можно использовать только в рамках системы. Потратить деньги со счета «Пушкинской карты» можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. В 2022 году подключаются кинотеатры.
Изменятся в 2022 году не только выплаты, но и законы. В этом материале рассказываем о самых важных законах, которые вступают в силу в этом году.