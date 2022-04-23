Когда с деньгами тяжеловато: 13 приложений и 5 лайфхаков для экономии на покупках
Разбираемся, какие приложения помогут вести бюджет грамотно
Очень трудно уследить за тем, куда уходят наши деньги: казалось бы, всего пару раз сходил в магазин, а половины зарплаты как не бывало. Конечно, можно по старинке вести учет расходов в тетрадке или блокноте, но мы все-таки современные люди, поэтому можем воспользоваться цифровыми технологиями. Например, мобильными приложениями, которые могут помочь не только вести бюджет грамотно, но еще и хорошо сэкономить. Составили для вас небольшой список таких приложений и разобрали все полезные функции.
Лайфхаки для пользователей
По мнению независимого финансового эксперта Александра Патешмана, пользоваться различными приложениями для экономии бюджета еще удобнее, когда сформированы определенные потребительские привычки.
— Нужно активно пользоваться скидками на первый заказ — компании по доставке еды обычно предоставляют 15–20%. В таких случаях пользуйтесь номерами родственников, так же можно действовать и с опцией «Приведи друга»: передавайте ссылки жене, родственникам, друзьям, и можете зарабатывать деньги на покупке. Отслеживайте в приложениях, в каких магазинах выгоднее товары по акции, и оформляйте заказы, — советует Александр Патешман.
Кроме того, по словам эксперта, в приложениях можно использовать микс скидок — например, применить промокод на первый заказ, найти товары по акции и расплатиться банковской картой, в которой предусмотрена возможность кешбэка по определенным категориям (например,
Какие приложения можно использовать?
По словам Александра Патешмана, для экономии он в основном использует бесплатные приложения для доставки еды: «Сбермаркет» и Delivery Club. В них можно оформлять онлайн- и офлайн-заказы, настраивать фильтры и проверять, в каких магазинах действуют акции. С этими же целями (кроме оформления заказов) можно использовать приложение «Едадил» — оно также бесплатное. Кроме того, искать купоны и активные скидки можно в специальных телеграм-каналах, а также в приложениях типа «Биглион» и «КупиКупон». Купоны есть не только на еду, но и на многие другие услуги — от салонов красоты и фитнес-центров до образовательных курсов и абонементов в автошколу. Правда, стоит помнить, что купоны придется покупать, но это единственная платная функция в приложениях.
Искать скидки и акции в магазинах (не только продуктовых) можно с помощью бесплатного приложения «Акции всех магазинов России». В нём можно выбирать интересующие магазины и устанавливать фильтры по акциям, а также проследить по списку покупок, какой получилась экономия. Кроме того, в приложение можно добавлять бонусные карты магазинов, чтобы они всегда были под рукой.
— Лучше всего использовать одну скидочную карту на всю семью, а не заводить отдельные на каждого. Так можно быстрее накапливать бонусы, проценты и прочее, чтобы получать больше возможностей сэкономить, — поделился Александр Патешман.
Возможность сохранять все бонусные карты в одном месте есть и у приложения «Кошелек», кроме того, в нём можно получать кешбэк за совершенные покупки — нужно только отсканировать
Есть и еще одно приложение по поиску акций — Tiendeo. Оно тоже бесплатное, но менее удобное, чем его вышеперечисленные аналоги. Акции здесь показываются в формате рекламных листовок и буклетов (вы наверняка видели такие в «Магните» и «Ленте»).
Для анализа расходов есть приложения «Дзен-мани» и «Финансы». В первом можно привязать банковскую карту (или несколько), а затем следить за всеми операциями и аналитикой. В приложении расписывается весь бюджет месяца: какие траты были обязательными, какие нет, сколько денег пошло на сбережения. Кроме того, можно смотреть, сколько было потрачено в определенные дни. Приложение бесплатное, но с подпиской будет доступна более подробная аналитика. Подписку на месяц можно оформить за 149 рублей, на год — за 899 рублей, навсегда же расширенную версию можно купить за 1990 рублей.
«Финансы» работают по тому же принципу (и абсолютно бесплатно), но без привязки карты — все данные по доходам и расходам нужно вбивать вручную. Некоторые регулярные платежи (например, кредит) можно установить на автоматическое списание.
Если же вы любите играть жестко, то для вас есть приложение «Тяжеловато». Его функционал очень прост: вводите сумму, которая у вас есть (например, зарплата, которую вы сегодня получили), и распределяете ее на нужное количество дней (например, на 30 или 31 — до следующей зарплаты). Приложение покажет, сколько вам нужно тратить каждый день, чтобы не остаться без денег и не уйти в минус. Если вы потратили за сутки больше или меньше, чем было запланировано, то дневной бюджет меняется в соответствующую сторону.
СЮЖЕТ
Актуально в наше время и бесплатное приложение «Привет, Мир!» для пользователей платежной системы «Мир». При регистрации нужно будет ввести номер карты, а в самом приложении можно посмотреть актуальные акции, действующие для карты «Мир»: можно посмотреть, где получить кешбэк или скидку.
Что еще почитать про экономию
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