Когда с деньгами тяжеловато: 13 приложений и 5 лайфхаков для экономии на покупках

По мнению независимого финансового эксперта Александра Патешмана, пользоваться различными приложениями для экономии бюджета еще удобнее, когда сформированы определенные потребительские привычки.

— Нужно активно пользоваться скидками на первый заказ — компании по доставке еды обычно предоставляют 15–20%. В таких случаях пользуйтесь номерами родственников, так же можно действовать и с опцией «Приведи друга»: передавайте ссылки жене, родственникам, друзьям, и можете зарабатывать деньги на покупке. Отслеживайте в приложениях, в каких магазинах выгоднее товары по акции, и оформляйте заказы, — советует Александр Патешман.

Кроме того, по словам эксперта, в приложениях можно использовать микс скидок — например, применить промокод на первый заказ, найти товары по акции и расплатиться банковской картой, в которой предусмотрена возможность кешбэка по определенным категориям (например, 10-процентная скидка на доставку из ресторанов или кафе).

Какие приложения можно использовать?

По словам Александра Патешмана, для экономии он в основном использует бесплатные приложения для доставки еды: «Сбермаркет» и Delivery Club. В них можно оформлять онлайн- и офлайн-заказы, настраивать фильтры и проверять, в каких магазинах действуют акции. С этими же целями (кроме оформления заказов) можно использовать приложение «Едадил» — оно также бесплатное. Кроме того, искать купоны и активные скидки можно в специальных телеграм-каналах, а также в приложениях типа «Биглион» и «КупиКупон». Купоны есть не только на еду, но и на многие другие услуги — от салонов красоты и фитнес-центров до образовательных курсов и абонементов в автошколу. Правда, стоит помнить, что купоны придется покупать, но это единственная платная функция в приложениях.