Доллары купить можно, но только в рублях — как в Новосибирске возобновили продажу валюты

С 18 апреля Центробанк России снова временно разрешил банкам продавать доллары и евро гражданам, как прежде. Единственным ограничением стало то, что банки имеют право продать только ту валюту, которая поступила к ним после 9 апреля.

Можно ли купить доллары и евро в реальности

С 18 апреля в новосибирских отделениях и кассах банков появились курсы не только покупки, но и продажи. До этого там были нули. Наличие курса продажи, впрочем, не означает, что в конкретном отделении действительно можно купить валюту.



Например, в Сбере честно написано, что это тот курс, по которому валюту можно купить или продать в рублях. То есть если у вас есть на счету доллары, то вы можете снять эту сумму (или ее часть) в рублях по указанному курсу. Уйти из банка с купюрами, на которых изображены американские президенты прошлого, не получится.

В банке ВТБ на табло курсы сразу нескольких валют. Кроме долларов и евро здесь китайские юани, швейцарские франки. Однако на вопрос, можно ли купить хотя бы доллары, девушка-сотрудник банка отвечает отрицательно: