Доллары купить можно, но только в рублях — как в Новосибирске возобновили продажу валюты
На этой неделе в России разрешили продавать наличные доллары и евро
Центробанк разрешил с 18 апреля продажу наличной валюты, запрет на которую был введен 9 марта. Послабление не вызвало ни ажиотажа у обменников, ни ощутимых колебаний курса рубля. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел несколько отделений разных банков, чтобы понять, насколько формальное снятие запрета воплотилось в реальные возможности.
Что случилось
Фактический запрет на продажу наличной валюты физическим лицам был введен ЦБ с 9 марта этого года. Причиной стали как санкции, наложенные на Россию в связи со «спецоперацией», так и паническая скупка долларов и евро населением, которое пыталось таким образом сберечь рублевые накопления. 11 марта курс доллара достиг рекордных 120 рублей 38 копеек. По новым правилам снять иностранную валюту стало возможно только с вкладов, которые были открыты до 9 марта 2022 года и не более 10 тысяч долларов или евро. Ограничения должны были действовать до 9 сентября 2022 года.
С 18 апреля Центробанк России снова временно разрешил банкам продавать доллары и евро гражданам, как прежде. Единственным ограничением стало то, что банки имеют право продать только ту валюту, которая поступила к ним после 9 апреля.
Можно ли купить доллары и евро в реальности
С 18 апреля в новосибирских отделениях и кассах банков появились курсы не только покупки, но и продажи. До этого там были нули. Наличие курса продажи, впрочем, не означает, что в конкретном отделении действительно можно купить валюту.
Например, в Сбере честно написано, что это тот курс, по которому валюту можно купить или продать в рублях. То есть если у вас есть на счету доллары, то вы можете снять эту сумму (или ее часть) в рублях по указанному курсу. Уйти из банка с купюрами, на которых изображены американские президенты прошлого, не получится.
В банке ВТБ на табло курсы сразу нескольких валют. Кроме долларов и евро здесь китайские юани, швейцарские франки. Однако на вопрос, можно ли купить хотя бы доллары, девушка-сотрудник банка отвечает отрицательно:
— Можно только снять со своего счета, но эту сумму нужно заказывать заранее.
В отделении «Экспобанка» нет ни одного клиента, нет никого и в кассах. Вопрос можно задать только одному единственному сотруднику за столом. Женщина отрывается от своих дел и отвечает на вопрос о возможности купить валюту вопросом «а сколько вам нужно». Услышав неопределенную, но скромную сумму в «несколько сот долларов», она удаляется в подсобное помещение, чтобы, вернувшись, сообщить: долларов нет и в таком количестве.
Первым банком, где были готовы продать валюту, оказался «Акцепт». Девушка-операционистка объяснила, что определенно ответить на этот вопрос могут только в кассе, но взялась выяснить это по телефону сама.
— Да, доллары можно прямо сейчас купить, но немного. А вот евро уже нет, кончились, — объяснила она.
В обычных отделениях Альфа-Банка обменять валюту тоже было невозможно, но уже по другой причине — отделения банка, как правило, не имеют обменных пунктов как таковых. Обычно клиенты Альфы просто клали рубли на счет и снимали доллары или евро через банкомат. Эта возможность сейчас вернулась, правда есть нюанс — нужная валюта должна быть в конкретном банкомате физически. Обменять рубли на доллары или евро можно в кассах Альфа-Банка, которые расположены в автосалонах.
В остальных банках ситуация повторяла перечисленные выше сценарии. Как правило, валюты не было вовсе, но ее можно было заказать. А там, где она имелась, курс продажи превышал курс ЦБ на 10 рублей и выше.
Почему нет ажиотажа
Нигде (даже там, где валюту можно было приобрести здесь и сейчас) не наблюдалось ни малейшего ажиотажа. Главной причиной можно считать то, что население в принципе не склонно к массовой скупке чего бы то ни было в моменты, когда цена на это что-то снизилась и не растет заметно хотя бы какое-то время. Прошлый скачок начался примерно 22 февраля, после чего курс рос с небольшими колебаниями вплоть до 11 марта, а потом начал стремительно падать, достигнув дна 9 апреля (когда ЦБ объявил о возобновлении продажи валюты). Затем он немного подрос, установившись сейчас на уровне 79–80 рублей за доллар.
Несколько снижает мотивацию покупки валюты и резкий рост рубля. Те, кто купил доллары, когда цена продажи была 100 рублей и выше, вряд ли горят сейчас желанием докупить еще американской валюты, ведь они уже потеряли на каждой сотне долларов ни больше ни меньше 2000 рублей. Ну и в целом многие потенциальные покупатели валюты поняли, что государство готово влиять на курс административными методами, что крайне затрудняет возможность использовать иностранную валюту как сравнительно безрисковый инструмент накопления резервов.
По сути, единственной сколько-нибудь массовой категорией граждан, для которых покупка долларов сохранила актуальность, остались туристы, планирующие поездку за рубеж. После того как в России перестали работать международные платежные системы, снять на месте деньги с банковской карты или расплатиться ей в магазине или отеле стало невозможным. Так что всю сумму, которую намерен потратить человек за рубежом, придётся везти с собой в наличных. На это преимущественно и рассчитаны начавшие действовать послабления.
О том, почему курс рубля вернулся к «доспецоперационным» показателям, мы поговорили недавно с экономистами.