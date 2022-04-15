Правительство утвердило суммы пособий на школьников

Правительство опубликовало постановление с окончательными правилами назначения пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Как и ожидалось, размер пособия будет дифференцированным: в зависимости от дохода семьи будут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка.

Прожиточный минимум устанавливается на уровне региона, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 12 274 рубля, то есть базовый размер пособия будет 6137 рублей. Если при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия.