Что если на полке одна цена, а на кассе пробивают другую? Ответы Роспотребнадзора на 10 самых популярных вопросов

1
Что делать, если цены в магазине выше при оплате картой?
Это незаконно. Продавцу запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Это регулируется п. 4 ст. 16.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».
Организация также не может объяснять разницу в цене уплатой процента по договору эквайринга — один и тот же товар не может иметь разную стоимость для потребителя.
В случае, если продавец отказывается пробивать товар за сумму, указанную на ценнике, можно подать жалобу в Роспотребнадзор, в том числе через Госуслуги.
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2
Что делать, если в магазине висят объявления о том, что актуальную цену нужно уточнять у продавца?
Актуальная информация о цене товара всегда должна быть на ценнике — она обеспечивает возможность правильного выбора. Цена указывается в рублях, ее запрещено писать в условных единицах или валюте.
Если вы попали в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике.
Если вы уже расплатились за товар и только потом заметили ошибку, магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником. В этом случае также можно написать жалобу в Роспотребнадзор.
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3
А если на полке указана одна цена, а на кассе пробивают другую?
По общему правилу покупатель обязан оплатить товар по цене, заявленной продавцом в момент заключения договора (п. 1 ст. 486 ГК РФ).
— Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе о его цене. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ есть понятие оферта, то есть предложение с зафиксированными условиями приобретения товаров, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Ценник в магазине является именно публичной офертой. Это же касается интернет-магазинов: изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец уже не вправе. При этом неважно, оплачен товар или нет.
Продавец может сослаться на необходимость изменения цены в связи с «существенным изменением обстоятельств». Такая возможность прописана в статье 451 ГК РФ. Однако, чтобы использовать этот инструмент, продавец должен письменно предложить заключить договор на других условиях. Если покупатель согласен, цену можно поменять. Однако действовать в одностороннем порядке по закону продавец не может.
Потребитель в любом случае вправе требовать исполнения заключенного договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возврата разницы в цене между чеком и ценником.
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4
Что делать, если завышают цены на жизненно необходимые товары?
Этот вопрос относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы России. На официальных сайтах территориальных органов ФАС России в разделе «Главное» размещена информация о горячих линиях с актуальными контактами для обращений. Также сообщение можно оставить на сайте ФАС.
Там можно сообщить о росте цен не только на продукты, но и на другие товары: лекарства, стройматериалы, бытовую технику, электронику, услуги связи.
А здесь мы публиковали список социально значимых продуктов — цены на них должны вырасти минимально.
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5
Что делать, если я оплатил товар в интернете, а его не доставили?
В момент, когда вы оплатили товар, а продавец выслал вам на электронную почту чек, договор розничной купли-продажи считается заключенным.
По закону продавец не имеет права расторгнуть или не исполнить договор в одностороннем порядке. Даже по причинам, связанным с колебанием курса или из-за задержки поставки. Кроме того, в статье 23.1 Закона «О защите прав потребителей» определены следующие гарантии:
- Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре;
- Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.
Поэтому, если вам не доставили товар в срок, вы имеете право потребовать доставки товара либо возврата суммы. Вы также можете потребовать возместить убытки, которые понесли из-за задержки доставки.
Для этого нужно отправить продавцу претензии со ссылками на нормы законодательства (подробнее про них можно прочитать здесь). В случае, если это не поможет, можно обратиться в суд. Помощь по составлению подобного иска можно получить в Роспотребнадзоре.
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6
Как мне вернуть деньги за подарочный сертификат, если магазин уже не работает в России?
Следует написать в магазин, где вы купили сертификат. Многие фирмы, приостановившие работу в России, уже разместили на своем сайте ответы на подобные вопросы. На сайте фирмы обычно есть контакты для обращения и примерная инструкция.
В некоторых компаниях для возврата денежных средств достаточно обратиться по форме обратной связи или в чат.
Если не удается решить вопрос оперативно, можно отправить заявление об отказе от подарочной карты на официальный адрес электронной почты компании (его можно найти на сайте либо в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц) заказным письмом с уведомлением или вручить лично. Важно зафиксировать факт вручения заявления.
Примерная форма такого заявления есть на сайте Роспотребнадзора.
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7
Авиакомпания отменила рейс, но деньги не вернула. В службе поддержки предлагают ваучеры
Взаимоотношения с авиакомпанией регулируются федеральными авиационными правилами. Согласно им, в случае отмены рейса, отказ пассажира от перелета является вынужденным отказом.
В этом случае нужно отправить письменную претензию на юридический адрес компании с требованием о возврате денег за несостоявшийся перелет. Переписка с авиакомпанией в соцсетях или на сайте не всегда принимается в суде.
В течение 30 дней со дня поступления претензии перевозчик должен рассмотреть ее и вернуть плату.
— В противном случае у перевозчика возникает дополнительная имущественная ответственность, установленная законодательством о защите прав потребителей, а именно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» (в части штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя), ст. 15 Закона о защите прав потребителей (в части компенсации морального вреда), п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей (в части неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя), — рассказали в Роспотребнадзоре.
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8
Как вернуть деньги за концерт, который отменили?
В Новосибирске уже отменили около десяти концертов разных исполнителей — мы публиковали список здесь.
В случае отмены мероприятия вы имеете право получить деньги за билет назад.
В билете должно быть указано:
- наименование организации, которая осуществляет организацию мероприятия;
- место нахождения организации;
- номер, серию билета;
- вид услуги (название мероприятия);
- место, дата и время проведения мероприятия;
- ряд, место в зале;
- стоимость услуги.
Вы имеете право требовать возмещения стоимости билета и убытков, причиненных в связи с отменой (например, сервисный сбор в случае приобретения билета у агента; расходы на проезд до города, где проходил концерт, и проживание в гостинице и т.д.).
Попробовать вернуть деньги стоит сначала там, где вы его купили. Если в кассе или агентстве вам откажут, нужно обратиться напрямую к организатору — обычно информация о нем есть на билете.
Если и организатор ответил отказом, следует обратиться в суд.
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9
Как вернуть деньги за технически сложный товар, если продавец прекратил деятельность?
Если вы купили технически сложный товар (телефон, бытовая техника) ненадлежащего качества, а его продавец прекратил деятельность, вы все равно имеете право вернуть деньги или заменить товар. Это указано в ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».
— Приостановление или прекращение на территории Российской Федерации деятельности правообладателей иностранных товарных знаков не означает, что потребители будут лишены возможности реализовать свои права в отношении ранее приобретенных ими товаров, — заверили в Роспотребназоре.
Как правило, такие товары покупают через российские юрлица — индивидуальных предпринимателей или организации. Они продолжают работать и обязаны отвечать на требования потребителей. В первую очередь стоит обратиться туда, где вы купили товар.
Перед этим стоит обратиться в авторизованный сервисный центр за заключением о наличии существенного недостатка. С этим заключением вы можете обратиться к продавцу.
Это регулируется статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей». Определен перечень лиц, отвечающих за недостатки товара: продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная организация, уполномоченный индивидуальный предприниматель.
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10
Я купил гаджет, который работает через онлайн-сервис, а его отключили. Что делать?
В этом случае вы тоже можете попробовать вернуть товар по гарантии — если срок не истек. В этом случае вы можете направить требование о возврате средств продавцу.
Если гарантийный срок закончился, вы можете требовать ремонта или возврата средств, только если недостаток товара существенный.
По информации Роспотребнадзора, прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано существенным недостатком.
— Требование можно заявить в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы, — уточнили в ведомстве.
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