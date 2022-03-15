Что если на полке одна цена, а на кассе пробивают другую? Ответы Роспотребнадзора на 10 самых популярных вопросов

Это незаконно. Продавцу запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Это регулируется п. 4 ст. 16.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».

Организация также не может объяснять разницу в цене уплатой процента по договору эквайринга — один и тот же товар не может иметь разную стоимость для потребителя.

В случае, если продавец отказывается пробивать товар за сумму, указанную на ценнике, можно подать жалобу в Роспотребнадзор, в том числе через Госуслуги.