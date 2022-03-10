Сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay перестали работать в новосибирском метро

Сегодня, 10 марта, в новосибирском метро перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay на турникетах. У входов в метро собираются очереди из-за проблем с оплатой у новосибирцев, пользующихся ими.
— Люди прямо стояли в очереди, не могли пройти. Это «Золотая Нива», обычно в это время там нет очередей на турникетах. А тут стояли, по несколько раз пикали, искали карты. Некоторые пошли покупать жетоны, — передала журналист НГС Елизавета Шаталова.
10 марта в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. В Центробанке ранее сообщали, что они будут недоступны для держателей карт Visa и Mastercard.