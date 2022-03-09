IKEA, OBI и даже McDonald's — всё. Тысячи россиян останутся без работы?

За последнюю неделю в России закрылись IKEA, OBI, Zara, H&M и множество других западных компаний. О «временной приостановке работы» сообщил даже McDonald's, а в ресторанах этой сети работает, на минуточку, 62 тысячи россиян. Что будет со всеми ними? Ждет ли российский рынок труда кадровый коллапс и взлет безработицы?



Разбираемся вместе с экспертами.

Что происходит прямо сейчас?

Алексей Захаров, основатель сервиса по поиску работы Superjob, смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом.



— Во-первых, не стоит говорить, что эти компании закрываются. Они приостановили свою работу, это большая разница. Компании пока никого не увольняют, они обещают выплачивать работникам зарплату и открыться, как только все устаканится, — подчеркивает эксперт.