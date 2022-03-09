IKEA, OBI и даже McDonald's — всё. Тысячи россиян останутся без работы?

За последнюю неделю в России закрылись IKEA, OBI, Zara, H&M и множество других западных компаний. О «временной приостановке работы» сообщил даже McDonald's, а в ресторанах этой сети работает, на минуточку, 62 тысячи россиян. Что будет со всеми ними? Ждет ли российский рынок труда кадровый коллапс и взлет безработицы?
Разбираемся вместе с экспертами.
Что происходит прямо сейчас?
Алексей Захаров, основатель сервиса по поиску работы Superjob, смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом.
— Во-первых, не стоит говорить, что эти компании закрываются. Они приостановили свою работу, это большая разница. Компании пока никого не увольняют, они обещают выплачивать работникам зарплату и открыться, как только все устаканится, — подчеркивает эксперт.
Он уверен: абсолютное большинство организаций, объявивших о закрытии, на самом деле никуда не уходят.
— Общая ситуация следующая: логистика встала, поставок нет. Компании бы очень хотели продолжать продажи, но они физически не могут это сделать, на складах пусто.
Однако крупные компании понимают, что если уйдешь, то потом не придешь. А мелкие... Ну, открылся — закрылся, для рынка труда это большой погоды не делает. Люди найдут работу, — говорит Алексей Захаров.
Эксперт проводит параллели с ситуацией двухлетней давности, когда страну захлестнули ковидные ограничения. В их первые недели, по его информации, активность работодателей рухнула на 70%. За последние две недели она тоже упала, но только на 25%.
— Ковидная истерия оказалась хороша тем, что теперь никто больше так не истерит и не делает резких телодвижений. Компании выжидают и до конца пытаются сохранить персонал.
Как будет дальше, неясно, но пока ситуация кардинально не отличается от обычной. Нельзя сказать, что всё спокойно. Всё, конечно, тревожненько. Однако на истерики в стиле «мы все умрем» огромное количество работодателей уже не реагирует.
А если ничего не наладится?
Чего ждать, если ситуация не изменится, поставки не вернутся и компаниям придется закрываться на более длительное время?
С точки зрения экономики мы скоро окажемся в ситуации, «беспрецедентной для последних 30 лет». Так считает Юрий Крупнов из Института демографии, миграции и регионального развития.
— Как прежде уже не будет. Не нужно строить иллюзий, не нужно излишне пугаться, надо просто это осознавать. Значительная часть сетей, находящихся под иностранным управлением, думаю, продолжат функционировать, пусть и в каком-то усеченном виде. Здесь не следует строить катастрофические сценарии. Однако надо быть готовым к тому, что 10–15% людей столкнутся с временными — а может, и не временными — трудностями по их основному месту работы.
Ученый выделяет в этой перестройке два периода. Первый, базовый, должен занять около 3–4 месяцев. Второй, структурный, — не менее двух лет.
— Я уверен, что появятся другие рабочие места, другие возможности. Фатального экономического слома не будет. Занятость в целом не упадет до каких-то значительных величин и останется в том же коридоре, в котором она была последние 5 лет. Правительством уже принят первый пакет срочных мер, разрабатываются отраслевые пакеты. Однако есть два разных вопроса. Первый — поддержать текущее функционирование экономики.
Структура экономики у нас крайне деформирована. Сектор услуг переразвит, вся основная занятость сконцентрирована в мегаполисах, всё это придется перестраивать. Необходима пресловутая диверсификация с точки зрения нефтегазового сектора, нужно форсированно делать крен в обрабатывающую промышленность.
Перестройка не будет простой, уверен эксперт. Она потребует переобучения людей, усилий государства и бизнеса. Однако в конечном счете произойдет «оздоровление экономики».
— Ничего фатального я не вижу. Первые месяца три и правительству, и отдельным гражданам нужно будет ситуационно принимать максимально правильные решения. Затем у нас будет около 2 лет кардинальной ломки, когда целые сектора начнут «плыть», государство будет должно инвестировать в новые индустрии. Это то, что реально будет происходить. А картины брошенного населения, ужасов с голодом и невозможностью купить одежду — это абсолютно неадекватное, ни на чём не основанное паникерство, — уверен Юрий Крупнов.
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