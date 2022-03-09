Пять главных ошибок при покупке жилья на маткапитал

О том, что материнский капитал нельзя использовать по своему усмотрению, знают, наверное, все. Чаще всего его тратят на улучшение жилищных условий, но и здесь есть некоторые подводные камни, из-за которых в лучшем случае вам не дадут воспользоваться средствами, в худшем — приговорят к лишению свободы. Рассказываем, как не довести до такого.
Ошибка
№ 1. Выбирают «не ту» недвижимость
Абсолютно всё на маткапитал не купить. Он годится только для жилья, которое находится в России, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу или реконструкции. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты или гараж на сертификат не получится. Также вы не сможете стать владельцем муниципального жилья, которое не проходило процедуру приватизации. Если не соблюдать эти требования, на удовлетворение заявления о распоряжении средствами маткапитала можете тоже особо не рассчитывать.
— Часто покупатели нарушают установленный порядок действий, — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. — Желая сэкономить время, они сначала приобретают квартиру и только потом заявляют о намерении воспользоваться маткапиталом. Естественно, им приходит отказ. А иногда клиенты просто невнимательно читают текст договора, который заключен с ошибками: там могут быть такие формулировки, как «объект приобретается из собственных средств» или «на момент подписания деньги получены продавцом в полном объеме».
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№ 2. Забывают о выделении долей
Квартиру или дом, купленные с использованием сертификата, необходимо перевести в общую долевую собственность всех членов семьи — супругов и их детей. Эти доли нужно зарегистрировать в Росреестре в течение шести месяцев после покупки (если применялась ипотека, то после выплаты кредита). В противном случае сделку могут признать недействительной и обяжут вернуть средства маткапитала обратно в Пенсионный фонд.
По словам специалистов, нередко после выплаты ипотеки мать забывает выделить долю в квартире совершеннолетнему ребенку, который уже давно проживает отдельно и воспитывает собственных детей. При этом она по-прежнему обязана сделать его совладельцем приобретенного на маткапитал жилья. Никакая другая квартира (например, купленная впоследствии) для этих целей не подойдет. И еще один нюанс: если со временем в вашей семье появились другие дети, то и им вы обязаны выделить доли.
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№ 3. Включают посторонних в число собственников
— Только владелица сертификата, ее официальный муж и дети могут быть собственниками жилья, — говорит риелтор Андрей Ярмиев. — Мужчина не может быть собственником, если не состоит с женщиной в законном браке. Кроме того, в число владельцев не получится включить бабушек, дедушек, братьев, сестер и других родственников.
Кстати, чтобы продать такую недвижимость в будущем, понадобится разрешение не только органов опеки, но и мужа, даже если к тому моменту он станет бывшим.
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№ 4. Запрашивают налоговый вычет с маткапитала
После покупки жилья можно оформить налоговый вычет до 260 тысяч рублей. Но получить его можно только за те деньги, которые вы потратили из личного бюджета. Маткапитал налоговым вычетом не облагается, и это необходимо учитывать при заполнении декларации.
Если налоговая служба всё же ошибочно начислит вам вычет на завышенную сумму, ее придется возвращать. Так как это считается необоснованным обогащением.
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№ 5. Покупают жилье у супруга
Маткапитал можно использовать на покупку жилья у родителей, братьев, сестер и всех остальных родственников. Но нельзя на него купить недвижимость у мужа или жены. Некоторые родители таким образом пытаются обналичить маткапитал, чтобы потратить его не по назначению, поэтому государство расценит такие действия как мошеннические, как бы вы ни старались доказать, что действовали без злого умысла и из чистых побуждений. Поберегите силы и помните, что караются такие махинации довольно строго, вплоть до десяти лет лишения свободы.