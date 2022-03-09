Пять главных ошибок при покупке жилья на маткапитал

О том, что материнский капитал нельзя использовать по своему усмотрению, знают, наверное, все. Чаще всего его тратят на улучшение жилищных условий, но и здесь есть некоторые подводные камни, из-за которых в лучшем случае вам не дадут воспользоваться средствами, в худшем — приговорят к лишению свободы. Рассказываем, как не довести до такого.

Ошибка № 1 . Выбирают «не ту» недвижимость

Абсолютно всё на маткапитал не купить. Он годится только для жилья, которое находится в России, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу или реконструкции. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты или гараж на сертификат не получится. Также вы не сможете стать владельцем муниципального жилья, которое не проходило процедуру приватизации. Если не соблюдать эти требования, на удовлетворение заявления о распоряжении средствами маткапитала можете тоже особо не рассчитывать.