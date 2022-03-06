Крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка. Что это значит для потребителей

Из России уходят крупные алкогольные производители. 3 марта о приостановке экспорта заявила компания Diageo, которой принадлежат бренды Guinness, Smirnoff, White Horse. Накануне об этом же сообщили крупнейшие производители пива из Чехии. Какие еще алкогольные напитки могут исчезнуть с прилавков и как санкции сказываются на ценах?



Уходят друг за другом

Список алкогольных брендов, заявивших об уходе из России, пополняется постоянно:

1 марта украинский производитель Nemiroff сообщил, что аннулирует лицензию на выпуск своей продукции в России;



2 марта об уходе объявили крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard;



3 марта экспорт в Россию и на Украину приостановила британская алкогольная компания Diageo (ей принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff).

