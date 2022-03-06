Крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка. Что это значит для потребителей

Из России уходят крупные алкогольные производители.
Уходят друг за другом
Список алкогольных брендов, заявивших об уходе из России, пополняется постоянно:
- 1 марта украинский производитель Nemiroff сообщил, что аннулирует лицензию на выпуск своей продукции в России;
- 2 марта об уходе объявили крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard;
- 3 марта экспорт в Россию и на Украину приостановила британская алкогольная компания Diageo (ей принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff).
Санкции вводят и на экспорт.
Что происходит в магазинах
На ассортименте в магазинах ситуация пока не сказалась. На прилавках есть и напитки из Бельгии, Чехии, Франции, Испании и продукция из Австралии, Чили, Новой Зеландии.
— Всё в наличии, проблем нет, — подтвердили консультанты «Красного&Белого».
В продуктовых сетях — аналогичная ситуация.
Первые изменения для самих сетей между тем уже начались. Закупочные цены на импортные напитки выросли из-за резкого скачка валютных курсов.
— Цены на некоторые позиции импортного алкоголя были пересмотрены дистрибьюторами из-за скачка курсов валют, — сообщила аналитик финансовой группы «Финам» Анна Буйлакова. — Также отмечается снижение корпоративных скидок, предоставляемых дистрибьюторами своим корпоративным клиентам, а в розничных сетях — отмена скидок и предложений на импортный алкоголь.
Есть и перебои с некоторыми поставками.
— Сообщается о приостановлении поставок из Латвии производителем Pernod Ricard, вероятно, из-за пробок на границе России и Латвии, — отметила Анна Буйлакова.
Данные о том, как меняется логистика доставок и планируется ли повышение цен, мы запросили в сетях «Красное&Белое» и «Мавт». Ответы на момент публикации материала не поступили.