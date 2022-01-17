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Минтруд рассказал, как вырастут декретные в 2022 году

Следом за повышением МРОТ выросли размеры пособия по беременности и родам

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Декретными женщины могут получить около полумиллиона рублей

Декретными женщины могут получить около полумиллиона рублей

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Работающие женщины могут получить от 63,9 тысячи рублей до полумиллиона декретных. Новые суммы минимальных и максимальных пособий по беременности и родам опубликованы в «Инстаграме» Минтруда.

По данным ведомства, минимальные размеры декретных выросли за счет повышения МРОТ до 13890 рублей, максимальные — за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В 2022 году декретные выплаты выглядят так:

  • если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70), то минимальный размер пособия составит 63 932,4 рубля, максимальный — 360 164 рубля;
  • при осложненных родах за 156 дней (70+86) минимальная сумма пособия составит 71 238,96 рубля, максимальная — 401 325,6 рубля;
  • при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) минимальный размер пособия — 88 592,04 рубля, максимальный — 499 084,4 рубля;
  • если стаж работы менее шести месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ; в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ с учетом этих коэффициентов.

Ранее стала известна сумма маткапитала. Его проиндексируют 1 февраля

Кроме того, на 8,6% проиндексируют пенсии. После этого средняя пенсия составит почти 19 тысяч рублей.

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