Минтруд рассказал, как вырастут декретные в 2022 году

если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70), то минимальный размер пособия составит 63 932,4 рубля, максимальный — 360 164 рубля;



при осложненных родах за 156 дней (70+86) минимальная сумма пособия составит 71 238,96 рубля, максимальная — 401 325,6 рубля;



при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) минимальный размер пособия — 88 592,04 рубля, максимальный — 499 084,4 рубля;



если стаж работы менее шести месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ; в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ с учетом этих коэффициентов.



Ранее стала известна сумма маткапитала. Его проиндексируют 1 февраля



Кроме того, на 8,6% проиндексируют пенсии. После этого средняя пенсия составит почти 19 тысяч рублей.

